Warzone: Spieler klaut Gegner-Team ihr Loadout – demütigt sie dann noch mehr

Von: Janik Boeck

In Warzone erfuhr ein Team die Höchststrafe. Ein Spieler klaute mit einem Truck ihr Loadout und kutschierte sie dann die Klippe hinunter. Die Fans feiern.

Santa Monica, Kalifornien – In Warzone passieren beizeiten spektakulär absurde Dinge. Das Battle Royale von Activision hat zwar schon mehr als zwei Jahre auf dem Buckel, überzeugt aber noch immer durch ulkige Clips. Ein Spieler hat einen solchen kürzlich gepostet und die Fans damit begeistert. Ingame.de von IPPEN.MEDIA zeigt den kuriosen Clip.

Name des Spiels Call of Duty: Warzone Release 20. März 2020 Publisher Activision Serie Call of Duty Entwickler Raven Software Plattform PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Genre First-Person Shooter, Battle Royale

Warzone: Spieler klaut erst das Loadout der Gegner und demütigt sie dann

Woher stammt der Clip? Der Clip zum vermutlich dreistesten Kisten-Klau des Jahres stammt von Reddit. Dort postete User funkyopossum das 40-sekündige Video vom großen Coup. Anders als man es erwarten würde, war dabei nicht einmal Waffengewalt vonnöten. Meta-Waffen wie die H4 Blixen blieben stecken. Weil Bilder tausendmal aussagekräftiger sind als Worte, binden wir euch hier das Video ein:

Wie reagieren die Fans? Unter den Warzone-Fans auf Reddit macht sich Begeisterung breit. Vor allem die letzten Sekunden des Clips bereiten vielen große Freude. Im Clip ist nämlich zu sehen, dass das Loadout auf den Felsen liegen bleibt und nicht mit dem Truck ins Wasser stürzt. Ein Spieler des gegnerischen Teams versucht auch, sich die Kiste zu sichern, wie man am Schatten erkennen kann. Den anschließenden Geräuschen nach zu urteilen, gelingt das auch. Das Problem: Es gibt keinen Weg zurück und die Person stürzt in den Abgrund: „Augh“.

Warzone: Ein Truck bietet sich zum Loadout-Diebstahl bestens an © Activision (Montage)

Was steht demnächst in Warzone an? Momentan ist Season 3 Reloaded von Warzone in vollem Gange. In diesem Zuge kann man die oben erwähnte H4 Blixen für Warzone freischalten. Das sollten Sie auch unbedingt tun, denn die neue SMG kann mit der Meta mithalten. Das vermutlich spannendste ist jedoch: Der Release für Warzone 2 wurde von einem Insider eingegrenzt.