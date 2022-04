Warzone: Fünf Meta-Perks heimlich angepasst – das sind die Änderungen an den Extras

Von: Janik Boeck

Warzone: Perks heimlich geändert © Activision (Montage)

In Warzone wurden fünf Meta-Perks im stillen Kämmerlein angepasst. Nun gab Entwickler Raven Software die geheimen Nerfs und Buffs zu. Das ist neu an den Extras.

Santa Monica, Kalifornien – Die Perks in Warzone* sind wichtiger Bestandteil eines jeden Loadouts. Mit den Extras bestimmen Sie maßgeblich ihren Spielstil im Battle Royale von Activision*. In Season 2 Reloaded hat Entwickler Raven Software einige geheime Änderungen an einigen Perks aus der Warzone-Meta* vorgenommen. Schließlich gab das Studio diese jedoch zu.

In der Warzone-Blase kam es Anfang der Woche zu einem kleinen Aufruhr. Die bekannten CoD-Experten TrueGameData und JGOD vermeldeten auf Twitter, dass ihnen in Season 2 Reloaded von Warzone Änderungen an diversen Perks aufgefallen waren.