Warzone: Gameplay-Trailer zur Season 2 zeigt wichtigste Neuerungen und Features

Von: Sven Galitzki

Teilen

Warzone: Season 2 Ankündigung © Activision

Ein frischer Gameplay-Trailer zur Season 2 von Warzone macht Fans schon mal heiß auf den Release und zeigt, welche Highlights Sie in der neuen Saison erwarten.

Santa Monica, Kalifornien – Bald ist es endlich so weit: Dann startet am 14. Februar die neue Season 2, die nunmehr zweite gemeinsame Saison von Warzone* und CoD: Vanguard*. Nachdem vor Kurzem die Season 2 samt Roadmap offiziell von Activision* und den Entwicklern vorgestellt wurde, stimmt nun ein frischer Trailer mit knackigen Gameplay-Szenen die Spieler schon mal auf den Start der neuen Saison ein und zeigt die Highlights der neuen Inhalte in Aktion.

ingame.de* zeigt Ihnen den neuen Gameplay-Trailer zur Season 2 von Warzone und erläutert für Sie die größten Highlights.

Mehr zum Thema Warzone Season 2: Bombastischer Trailer zeigt wichtigste neue Features in Aktion

Zudem finden Sie in dem Artikel auch allerlei weitere nützliche Infos rund um die neue Season 2 von Warzone und Call of Duty: Vanguard. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA