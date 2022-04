Warzone: Godzilla vs. King Kong geleakt – Operation Monarch startet in Season 3

Von: Janik Boeck

Gozilla vs. King Kong wurde für Season 3 von Warzone geleakt. Der Kampf der Urzeitmonster scheint zu kommen. Das hat es mit dem Event Operation Monarch auf sich.

Santa Monica, Kalifornien – Die kommenden Inhalte für Warzone lassen Fans aufhorchen. Nach Monaten der gefühlten Content-Dürre kamen die letzten Updates bei vielen Spieler*innen gut an. Auch mit Season 3 verspricht Activision im wahrsten Sinne des Wortes große Neuerungen. In der kommenden Saison soll es zum Kampf der Giganten kommen. Caldera wird vermutlich zum Schauplatz der erbitterten Schlacht zwischen Godzilla und King Kong – quasi eine andere Art von Battle Royale.

ingame.de verrät, was hinter dem Event von Godzilla und King Kong in Season 3 von Warzone steckt.

Schon seit einiger Zeit vermuten Fans, dass Godzilla und King Kong Teil der nächsten Saison von Warzone werden. Gestützt wurde diese Vermutung bisher von einigen Trailern und Teasern. In diesen waren immer wieder Hinweise auf Godzilla und neue Waffen in Season 3 von Warzone versteckt. Nun wurde ein Cover für das Event von Godzilla und King Kong geleakt. Dem Bild zufolge heißt das Event „Operation Monarch“.