Warzone: Starkes M13-Setup – Geheimtipp plötzlich absolute Top-Waffe

Von: Janik Boeck

Warzone: Das M13-Setup überzeugt durch minimalen Rückstoß © Activision

In Warzone greifen Spieler zunehmend auf alte Waffen zurück. Auch die M13 ist mit dabei. Deshalb ist die Waffe so stark und so sieht das beste M13-Setup aus.

Santa Monica, Kalifornien – In Warzone* tauchen zunehmend alte Waffen vorne in den Statistiken auf. Trotz der Integration von Vanguard* spielen viele Spieler*innen nach wie vor gerne die alten Schießeisen aus Modern Warfare* und Black Ops Cold War* im Battle Royale von Activision*. Mit dabei ist auch die M13. Ein CoD-Experte zeigte kürzlich, wie die Knarre zu einem echten Monster auf mittlere und lange Distanzen wird.

ingame.de verrät, wie Sie das M13-Setup für null Rückstoß in Warzone nachbauen.*

Die M13 ist aktuell (1. Februar 2022) nicht nur in den Top 10 der beliebtesten Waffen von Warzone Season 1 Reloaded, sondern wird auch von einem Experten empfohlen. Bei diesem handelt es sich um Westie, einen beliebten Influencer aus der „Call of Duty*"- und Battlefield*-Szene.