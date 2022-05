Warzone 2: Map-Leak weckt Fan-Träume – Klassiker kommen zurück

Von: Janik Boeck

Warzone 2: Leaks und Gerüchte zum Battle Royale versprechen alte Maps © Activision (Montage)

Warzone 2 bekommt eine neue Map. Nun kam ein Leak ans Licht, dass auch extrem beliebte Klassiker auf dieser vorkommen sollen. Diese Maps kommen laut Leak.

Santa Monica, Kalifornien – Warzone 2 kann für viele Fans kaum früh genug kommen. Der aktuell laufende Vorgänger verliert immer mehr Spieler*innen und sorgt im Allgemeinen eher für Frust statt Freude. Zwar steht ein Release noch in den Sternen, Gerüchte gibt es aber trotzdem schon in Hülle und Fülle. Nun tauchte ein Map-Leak auf, der ein paar echte Klassiker für das Battle Royale von Activision verspricht.

ingame.de verrät, welche Maps laut Leak in Warzone 2 enthalten sein sollen.

Die Info stammt von Tom Henderson. Der Leaker ist in der „Call of Duty“-Community inzwischen weithin bekannt. Er überzeugte in der Vergangenheit immer wieder mit zutreffenden Leaks rund um Warzone 2, Modern Warfare 2 und andere große Titel. Auch zu den verwirrenden Leaks zu Warzone 2 äußerte er sich kürzlich. Am 18. Mai 2022 veröffentlichte er einen Artikel zu Maps, die ihren Weg aus den klassischen „Modern Warfare“-Spielen in Warzone 2 finden sollen.