Warzone: Movement King demontiert Gegner und wird als Cheater beschuldigt

Von: Janik Boeck

Teilen

Warzone: Der Movement King hat sein Können gezeigt und wurde als Cheater beschuldigt © Activision (Montage)

In Warzone hat der Movement King sein Können demonstriert. Ein Spieler wusste nicht wie ihm geschieht, als er demontiert wurde – er beschuldigte den Pro zu cheaten.

Santa Monica, Kalifornien – Warzone* ist komplexer, als es zunächst den Anschein macht. Vor allem das Movement im Battle Royale von Activision* ist extrem schwer. Es ist aber mindestens genauso wichtig. Ein CoD-Pro ist so gut darin, dass er in der Szene nur als Movement King bekannt ist. Und nun demonstrierte eben dieser sein Können an einem unwissenden Gegner in Call of Duty* Warzone. Der beschuldigte den Profi in seiner Überraschung prompt als Cheater.

ingame.de verrät wieso der Movement King als Cheater beschuldigt wurde und was Fans von ihm lernen können.*

Mehr zum Thema Warzone: Movement King ist so gut, dass er als Cheater beschuldigt wird

Der Movement King ist der CoD-Pro JoeWo vom Team NRG. Den Titel des „Movement King“ hat er sich in der Szene – wer hätte es gedacht – durch sein gutes Movement verdient. Wer in Warzone wirklich gut sein will, muss das Movement des Spiels auf jeden Fall beherrschen. Und JoeWo zählt definitiv in die Kategorie „wirklich gut“. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.