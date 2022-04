Warzone: Neue Meta-Waffen für den Fernkampf in Season 2 Reloaded

Von: Janik Boeck

Warzone: Die neuen Meta-Waffen für den Fernkampf Season 2 Reloaded © Activision (Montage)

In Season 2 Reloaded von Warzone hat sich die Meta gewandelt. Durch das Update kam frischer Wind ins Battle Royale. Das sind die besten Waffen für den Fernkampf.

Santa Monica, Kalifornien – Season 2 Reloaded hat einige Änderungen für Warzone* im Gepäck gehabt. Scheinbar haben diese gefruchtet und endlich frischen Wind in die Meta von Warzone* gebracht. Nach dem großen Update haben sich neue Schießeisen an die Spitze des Battle Royale von Activision* gemausert.

ingame.de verrät die besten Meta-Waffen in Season 2 Reloaded von Warzone für den Fernkampf.*

Mehr zum Thema Warzone: Neue Meta-Waffen für lange Distanzen in Season 2 Reloaded

Die Setups für die Meta-Waffen auf lange Distanzen in Warzone stammen vom YouTuber* und CoD-Experten WhosImmortal. Der ist in der Community für seine hilfreichen Guides bekannt. Nun veröffentlichte er ein Video, in dem er über die besten Meta-Waffen für den Kampf auf lange Distanzen in Season 2 Reloaded sprach. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.