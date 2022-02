Warzone Pacific Season 3: Wann ist der Start?

Von: Ömer Kayali

Bei „Warzone Pacific“ läuft gerade Season 2. © Activision

Bald geht „Call of Duty: Warzone Pacific“ in die nächste Runde. Aber wann genau startet Season 3?

Im Dezember nahmen „Call of Duty: Warzone“-Spieler vorerst Abschied von der Map Verdansk. Denn dann wurde der beliebte Battle Royale*-Shooter umgetauft in „Warzone Pacific“. Seitdem sind Caldera und Rebirth Island das neue Zuhause der „Call of Duty“*-Veteranen. Aktuell befinden wir uns in Season 2. Diese startete am 14. Februar. Doch wann geht es mit Season 3 von „Warzone Pacific“ weiter?

„Warzone Pacific“ Season 3: Wann beginnt sie?

Bei den beliebtesten, saisonbasierten Online-Games ist es in der Regel abzusehen, wann die nächste Season beginnt – beispielsweise bei „Fortnite“ oder „Apex: Legends“. Doch bei „Warzone Pacific“ ist das momentan nicht der Fall. Die Entwickler kündigen den Starttermin nicht vorher an, doch die Laufzeit des Battle Pass ist ein guter Hinweis auf das Ende der laufenden Saison. Daher ist zu erwarten, dass Season 3 von „Warzone Pacific“ um den 29. März – vermutlich etwas später – starten wird.

Es ist davon auszugehen, dass die Saisons durchschnittlich etwa drei Monate dauern werden. Allerdings ist stets mit Verschiebungen zu rechnen. Auch der Start von Season 2 verzögerte sich um zwei Wochen, da die Entwickler mehr Zeit benötigten, um für den letzten Feinschliff zu sorgen.

„Warzone Pacific“: Was bringt Season 3?

Noch wissen wir nicht, was Spieler von Season 3 erwarten können. Erwartungsgemäß wird die „Caldera“-Map einige Neuerungen bieten. Womöglich wird auch die Waffenauswahl angepasst. Sobald es konkrete Informationen gibt, werden wir darüber berichten. (ök) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.