Warzone: Godzilla-Bundle schon jetzt im Spiel – so bekommen Sie es

Von: Sven Galitzki

Bei Warzone steht in der laufenden Season 3 bald das „Godzilla vs King Kong“-Event an. Schon jetzt ist aber eins der größten Highlights des Crossovers im Spiel.

Santa Monica, Kalifornien – Bei Warzone, dem hauseigenen Battle Royale von Call of Duty, läuft aktuell die noch recht junge Season 3. Dort startet in Kürze mit Operation Monarch ein cooles und heiß erwartetes Crossover – ein „Godzilla vs King Kong“-Event, bei dem die beiden Kult-Titanen die Insel Caldera unsicher machen werden. Doch auch wenn das Event erst am 11. Mai beginnt, ist jetzt schon ein erstes Highlight daraus spielbar, wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet.

Warzone Season 3: Godzilla-Bundle mit coolen Skins vorzeitig verfügbar

Was hat es mit Operation Monarch und dem Highlight auf sich? Operation Monarch ist der offizielle Name des kommenden „Godzilla vs King Kong“-Crossovers aus der Season 3 von Warzone. Das Ganze kommt in Form eines zeitlich limitierten Events, bei dem die beiden Kult-Monster Godzilla und King Kong Einzug auf der großen Warzone-Map Caldera halten werden. Sie dienen dabei nicht nur der Atmosphäre, sondern werden auch gameplaytechnisch in das Battle Royale eingebunden. Spieler können sie sogar steuern. Mehr dazu erfahren Sie im Artikel zu Warzone: Operation Monarch: Alles zum „Godzilla vs King Kong“-Event in Season 3

Für viele zählen neben den steuerbaren Titanen vor allem die coolen, thematisch inspirierten Skins für Waffen und Operators im Godzilla- oder King-Kong-Look zu den größten Highlights des Events. Schon im Vorfeld zeigten sich viele Spieler nach der offiziellen Vorstellung richtig begeistert von diesen coolen, neuen Cosmetics. Besonders Godzilla und Mechagodzilla kamen bei den Fans gut an. Und das blieb nicht ungehört.

Warzone: Dank des vorzeitig erschienenen Godzilla-Bundles könnt ihr jetzt schon im Look des Kult-Monsters herumlaufen © Activision (Montage)

Warum vorzeitig? Auch wenn Operation Monarch erst am 11. Mai starten wird, so haben die Entwickler den Spielern schon im Vorfeld die Möglichkeit gegeben, abzustimmen, welches Bundle als Vorgeschmack schon vorzeitig ins Spiel kommen soll. Die meisten haben dabei für Godzilla gestimmt und seit dem Abend des 6. April ist deshalb nun das reaktive Meisterkunst-Bundle „Trace Pack: Godzilla“ im Spiel.

Das steckt im „Tracer Pack Godzilla“-Bundle: Eine Übersicht der im Bundle enthaltenen Ingame-Items sehen Sie hier:

Warzone: Die Inhalte des neuen „Tracer Pack: Godzilla“-Bundles © Activision

Wenn Sie sich einen ersten Eindruck davon verschaffen wollen, wie das Ganze ingame aussieht, dann schauen Sie sich folgenden Trailer an:

Warzone: So bekommt ihr das neue Tracer Pack

Das könnte bei einigen die Freude dämpfen: Viele Fans finden das neue Tracer Pack optisch echt klasse, doch kurzum: Wollen Sie das Godzilla-Bundle unbedingt haben, führt leider kein Griff am Portemonnaie (oder zumindest an CoD-Punkten) vorbei. Das Tracer Pack Godzilla und folglich auch alle darin enthaltenen Cosmetics erhalten Sie nämlich exklusiv über den Ingame-Store von Warzone und/oder CoD: Vanguard. Das Bundle kostet dort 2.400 CoD-Points, also umgerechnet 24 € – ein ziemlich saftiger Preis. Die Items und Effekte sehen dabei schon verdammt cool aus. Doch ob einem ein paar kosmetische Items tatsächlich 24 € wert sind – das muss am Ende jeder für sich entscheiden.

