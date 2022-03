Warzone Season 2: Mid Season Update – Alle Inhalte und Neuerungen

Von: Adrienne Murawski

Warzone Season 2: Mid Season Update – Alle Inhalte und Neuerungen © Activision (Montage)

In Call of Duty Warzone beginnt die Season 2 Reloaded. Das Mid-Season-Update hat jede Menge neue Inhalte im Gepäck, auf die sich Fans freuen können.

Santa Monica, Kalifornien – In Kürze es so weit: Dann wird die laufende Season 2 von Warzone* und CoD: Vanguard* mit dem traditionellen Mid-Season-Update um einige neue Inhalte bereichert und startet so in ihre zweite Hälfte. Kurz vor dem Start wurde die Season 2 Reloaded in einem Blog offiziell vorgestellt, sodass Fans jetzt genau wissen, was sie in den nächsten Wochen im hauseigenen Battle Royale von Call of Duty* erwartet.

ingame.de* fasst die wichtigsten Call of Duty Warzone Inhalte des Mid-Season-Updates zusammen.

Die Season 2 Reloaded von Warzone geht am 23. März um 17:00 Uhr deutscher Zeit (9 AM PT) an den Start. Bei CoD: Vanguard ist das Ganze bereits einen Tag früher gestartet. Worauf Spieler sich dabei freuen können, haben Activision* und Raven Software schon mal vorab in einem Entwickler-Blog sowie anhand einer neuen Season 2 Reloaded Roadmap kommuniziert.