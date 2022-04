Warzone: Sniper-Support Loadouts in Season 2 Reloaded – Experte verrät starke Waffen

Von: Janik Boeck

Teilen

Warzone: Sniper-Support Loadouts sind momentan sehr beliebt © Activision (Montage)

Sniper-Support Loadouts sind in Warzone extrem beliebt. Aber was ist das eigentlich? Und was sind die besten Sniper-Support Waffen für Season 2 Reloaded?

Santa Monica, Kalifornien – Wer sich etwas intensiver mit Warzone* auseinandersetzt, wird früher oder später über den Begriff Sniper-Support stolpern. Sniper-Support Loadouts erfreuen sich immer größerer Beliebtheit im Battle Royale von Activision*. Aber was bedeutet der Begriff überhaupt?

ingame.de erklärt, was Sniper-Support Loadouts ausmacht und welche in Season 2 Reloaded von Warzone die besten sind.*

Die besten Sniper-Support Loadouts der Season 2 Reloaded in Warzone stammen vom CoD-Experten JGOD. Der hat sich in der Community einen Namen als zuverlässige Quelle für aktuelle Fragen zur Warzone-Meta* gemacht. Zur Season 2 Reloaded hat er deswegen die besten Sniper-Support Loadouts in Warzone vorgestellt. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA