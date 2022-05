Warzone: Spieler klagen über Verbindungsprobleme nach Season 3-Patch

Warzone: Spieler klagen über Verbindungsprobleme nach Season 3-Patch © Activison

In Call of Duty Warzone herrscht große Aufregung. Mehrere Spieler gehen auf die Barrikaden, weil sie nach dem Season 3-Update Verbindungsprobleme haben.

Santa Monica, Kalifornien - Lange mussten Fans von Warzone auf Season 3 warten. Seit dem 27. April sind die Erneuerungen jedoch live und können von der Spielerschaft in Gänze erkundet und erforscht werden. Oder etwa nicht? Kurz nach Veröffentlichung der Season 3 wurden die ersten Stimmen von Spielern laut, die sich über die schlechte Serverbindung beschwerten. Lags und Paketverlust seien an der Tagesordnung.

Auf ingame.de sehen Sie, was es mit den Behauptungen wirklich auf sich hat.

Seitdem 27. April befindet sich Warzone in der Season 3. Der Battle Royale-Shooter aus dem Hause Infinity Ward erreichte schon zum Release 2020 Millionen an Spielern. Über die vergangenen zwei Jahre wurde viel an Call of Duty Warzone verändert. Nicht nur im Guten, wie es scheint.