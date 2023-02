Warzone 2: TAQ 56 Loadout samt Waffentuning – Das beste Setup auf Deutsch

Von: Janik Boeck

Warzone 2: TAQ 56 Loadout © Activision (Montage)

Das TAQ 56 Sturmgewehr hat in Warzone 2 keinen Rückstoß. Dafür braucht man das richtige Setup. Das ist das beste TAQ 56 Loadout mit Waffentuning auf Deutsch.

Santa Monica, Kalifornien – Die TAQ 56 ist eine der besten Waffen in Warzone 2. Das Sturmgewehr ist vor allem durch den geringen Rückstoß extrem beliebt. Auch in Season 1 Reloaded gehört die Bleispritze noch zur Meta im Battle Royale.

ingame.de zeigt das beste TAQ 56 Loadout samt Waffentuning in Warzone 2 auf Deutsch.

Das TAQ 56 Setup für Warzone 2 ist eine Mischung aus den Konfigurationen von IceManIsaac und FaZe Booya. Beide YouTuber glänzen durch enorme Expertise im Battle Royale und gute Skills.