Warzone-Turnier zum Mitmachen – so gehts

Von: Janik Boeck

Teilen

World Series of Warzone 2: Nehmt am Turnier teil und gewinnt das Preisgeld © Activision

Es kommt ein großes Warzone-Turnier. Jeder kann gratis mitspielen. Es gibt fette Preisgelder.

Santa Monica, Kalifornien – „Die sind gar nicht so gut“ oder „die cheaten eh alle“ sind Sätze, die man sinngemäß über Streamer*innen von Call of Duty immer wieder lesen kann. Spieler haben jetzt die Chance allen zu beweisen, dass sie wirklich besser sind als die ungeliebten Streamer.

ingame.de verrät, wie man am Warzone-Turnier teilnehmen kann.

Mehr zum Thema Besser als Streamer in Warzone 2? Dann schenkt Call of Duty euch 1,2 Millionen Euro

Die World Series of Warzone startet um 19 Uhr am Donnerstag, dem 27. April 2023. Im Laufe des Tages wird die öffentliche WSOW-Playlist in den Client vom Game aufgenommen, die man dann komplett kostenlos spielen kann.