Warzone und MW 2: Neuer Battle Pass für Season 2 – Alle Highlights

Der Battle Pass zur Season 2 von Warzone 2 und Modern Warfare 2 ist offiziell enthüllt. Neue Waffen, Operator-Skins, CoD-Punkte und Cosmetics warten.

Santa Monica, Kalifornien – Heute, am Abend des 15. Februar, ist es endlich so weit. Dann startet mit zwei Wochen Verzögerung endlich die Season 2 von CoD Modern Warfare 2 und Warzone 2, dem hauseigenen Battle Royale von Call of Duty. Die neue Saison hat dabei allerlei frische Inhalte im Gepäck, darunter traditionell auch einen neuen Battle Pass. Und genau dieser wurde nun im Detail vorgestellt.

ingame.de zeigt alle Highlights aus dem neuen Battle Pass in CoD:

Der Battle Pass muss nicht zwingend gekauft werden und ist auch für Free-to-Play-Spieler verfügbar. Hier kann man dann alles Gameplay-Relevante freispielen (also alle 3 neuen Waffen) sowie einige zusätzliche Prämien – allerdings fehlen 2 Sektoren mit je 5 Items. Für 1.000 CoD-Punkte (knapp 10 €) erhält man dann den Zugang zu allen Belohnungen des Battle Pass – also quasi zur Premium-Version und erhält automatisch 10 % mehr XP überall in Call of Duty.