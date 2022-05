Warzone: Unfaires Scharfschützengewehr in Season 3 – One-Shot-Kills in die Brust

Von: Janik Boeck

Warzone: Eine Sniper ist in Season 3 richtig unfair © Activision (Montage)

Season 3 hat die Sniper in Warzone hart geschwächt. Ein Scharfschützengewehr zeigt sich aber einigermaßen unberührt. Die Waffe ist nach dem Update unfair.

Santa Monica, Kalifornien – In Season 3 von Warzone wurden die Sniper stark angepasst. Ein Wechsel in der Warzone-Meta war diesbezüglich auch lange überfällig. Knifften wie die Kar98k und die Swiss K31 waren viel zu lange viel zu dominant. Das soll sich nun ändern. Im Battle Royale von Activision ist nun aber eine andere Sniper richtig unfair. Mit ihr können Sie sogar One-Shot-Kills erzielen, wenn Sie nur die Brust treffen.

ingame.de verrät welche Sniper in Season 3 von Warzone unfair ist und zeigt das Setup dafür.

Nach dem Start von Season 3 in Warzone und CoD Vanguard hat sich einiges geändert. Das große Update hat für viel Wirbel gesorgt. Unter anderem ging die Suche nach den besten Waffen in Season 3 von Warzone von vorne los. Der YouTuber IceManIsaac scheint nun eine Sniper gefunden zu haben, die extrem unfair ist, denn sie kann mit nur einem Brusttreffer bereits einen One-Shot-Kill landen.