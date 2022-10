PlayStation Stars jetzt auch in Deutschland: Was steckt hinter Sonys neuem Treueprogramm?

Von: Ömer Kayali

Teilen

PlayStation Stars bietet Spielern einige Vorteile. © Sony PlayStation

PlayStation Stars ist ab sofort auch in Deutschland verfügbar. Aber was genau ist das eigentlich? Alle Infos zu Sonys neuem Treueprogramm.

PlayStation Stars ist am 13. Oktober in Deutschland gestartet. Es bietet Spielern verschiedene Vorteile, allerdings ist es nicht mit dem PlayStation Plus-Abonnement vergleichbar. Denn grundsätzlich ist das neue Treueprogramm von Sony kostenlos. Spieler, die daran teilnehmen, können verschiedene Belohnungen erhalten, wenn sie bestimmte Aufgaben erfüllen und dadurch Punkte sammeln.

Wie funktioniert PlayStation Stars?

Wie erwähnt, ist die Registrierung kostenlos. Spieler benötigen dafür lediglich ein PSN-Konto. Die Anmeldung funktioniert über die offizielle Webseite oder über die PlayStation-App – direkt über die Konsole ist das nicht möglich. Sowohl PS5- als auch PS4-Nutzer können PlayStation Stars beitreten.

Sobald die Registrierung erfolgt ist, können alle PlayStation Stars-Teilnehmer Punkte oder digitale Sammelobjekte verdienen, indem sie verschiedene Kampagnen abschließen. Aktuelle Kampagnen und Aufgaben werden in der PlayStation App angezeigt.

Die verdienten Punkte können im PS Store gegen Spiele, Add-ons, Guthaben oder weitere digitale Sammelobjekte eingetauscht werden. Doch Achtung: die gesammelten Punkte verfallen 24 Monate nach dem Erhalt.

Außerdem können Spieler ihren PlayStation Stars-Statuslevel erhöhen und dadurch weitere, exklusive digitale Sammelobjekte verdienen.

Wird PlayStation Plus benötigt für die Anmeldung bei PlayStation Stars?

Eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft ist nicht erforderlich, um PlayStation Stars beizutreten. Allerdings erhalten Plus-Mitglieder bestimmte Vorteile, die ihnen mehr Punkte bescheren, die sie im PS Store gegen Belohnung eintauschen können. Unter anderem bekommen Plus-Nutzer bei Käufen 4 Prozent des Kaufpreises in Form von PlayStation Stars-Punkten zurück.

Lohnt sich PlayStation Stars?

Wer genug PlayStation Stars-Punkte sammelt, kann diese gegen Spiele eintauschen – unter anderem „Sekiro“ Shadows Die Twice“. © From Software

PlayStation-Nutzer haben nichts zu verlieren, da das Treueprogramm völlig gratis ist. Wer regelmäßig digitale Spiele im PS Store kauft, für den lohnt sich das PlayStation Stars grundsätzlich schon. Jedoch müssen schon sehr viele Games erworben werden, damit das Punktekonto gefüllt wird. Wer genug hat, kann diese gegen ein bestimmtes Spiel eintauschen. Aktuell sind folgende Titel bei PlayStation Stars als Belohnung erhältlich:

PlayStation-Spiel Benötigte PlayStation Stars-Punkte Cult of the Lamb 6.250 Hades 6.250 It Takes Two 10.000 Sekiro: Shadows Die Twice 15.000

Die Punkte können auch gegen PS Store-Guthaben eingetauscht werden. Für 5.000 Punkte bekommen Spieler 20 Euro und für 1.250 Punkte 5 Euro.

Was bringen die digitalen Sammelobjekte?

Einen wirklichen Nutzen haben die digitalen Sammelobjekte nicht. Sie lassen sich nicht mit anderen Spielern tauschen oder verkaufen und dienen quasi nur der Dekoration der PlayStation App.