Hogwarts Legacy: Augen-Truhen öffnen – Dieser Zauberspruch hilft weiter

Von: Joost Rademacher

Hogwarts Legacy: Augen-Truhen öffnen – Dieser Zauberspruch hilft weiter © Warner Bros. / Avalanche (Montage)

Nicht jede Truhe in Hogwarts Legacy kann man mit einfachem Wutschen und Wedeln öffnen. Für die Augentruhen ist noch ein zusätzlicher Zauber nötig.

Hamburg – Manche Truhen in Hogwarts Legacy wehren sich dagegen, vom Spieler geöffnet zu werden. Häufig ist da einfach nur ein Schloss im Weg, das man mit dem Zauber Alohomora in Windeseile knacken kann. Manche anderen Truhen sind aber noch ein wenig eigenwilliger. Im Verlauf von Hogwarts Legacy werden Spieler immer wieder kuriose Schatztruhen entdecken, auf denen ein großes Auge prangt. Diese Truhen brauchen eine besondere Herangehensweise und einen bestimmten Zauber, damit man sie öffnen kann.

Die wachsamen Augen dieser Truhen sorgen dafür, dass sie sich selbst einfach verschließen, wenn man ihnen zu nahe kommt. Im Gegensatz zu anderen Türen, Kisten oder Sammelgegenständen in Hogwarts Legacy kann man die Augentruhen nicht einfach mit Zaubersprüchen beackern, um sie zu öffnen. Das riesige Auge einer Truhe kann sich aber nicht vor Dingen verschließen, die es nicht sehen kann.