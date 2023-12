7 vs. Wild Zuschauerzahlen auf Freevee bekannt

Von: Louis Exenberger

7 vs. Wild: Amazon lässt Kritik am Exklusiv-Start abblitzen – „Ohne Freevee keine 3. Staffel“ © 7 vs. Wild / Amazon Freevee (Montage)

Die dritte Staffel von 7 vs. Wild gibt es auf Freevee zu sehen. Amazon lüftet nun das Geheimnis wie viele die Serie dort geschaut haben.

Vancouver Island, Kanada – 7 vs. Wild konnte in 2022 mit seiner zweiten Staffel millionenfach Aufrufe generieren. Ein Jahr später hat die Team-Edition der Survival-Show bereits vor Beginn an Beliebtheit eingebüßt. Durch die vorgezogene Ausstrahlung auf Freevee verloren viele Fans ihr Interesse. Die Serie drohte sich auf Amazons Streaming-Plattform, als Flop zu entpuppen. Gegenüber dem Nachrichtenmagazin Spiegel hat der Konzern jetzt seine Zuschauerzahlen verraten und die Spekulationen beendet.

Show-Erfinder Fritz Meinecke dominierte mit der Vorgänger-Staffel die deutschsprachige YouTube-Szene. Die zweite Folge der Panama-Edition war sogar das angesagteste Video im Jahr 2022. Nur 24 Stunden nach ihrem Auftakt zählte die Survival-Serie ganze 3,2 Millionen Aufrufe.