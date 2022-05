Wordle war gestern: Das ist das neue Trend-Wortspiel

Von: Ömer Kayali

Nach „Wordle“ ist derzeit eine neue Wortspiel-App sehr angesagt.

Das Wortspiel „Wordle“ war Anfang des Jahres ein großer Trend. In den sozialen Medien hat man über viele Wochen jeden Tag die gelben und grünen Kästchen gesehen – sie zeigen an, wie lange man für die Lösung gebraucht hat. Mittlerweile existieren zahlreiche Kopien. Bei „Worldle“ zum Beispiel wird Ihr Erdkunde-Wissen getestet – und bei „Heardle“ zeigen Sie, wie gut Sie sich mit Musik auskennen. Jetzt scheint es einen würdigen Nachfolger von „Wordle“ zu geben. „Knotwords“ ist ein Kreuzworträtsel, bei dem die Spieler in jeder Zeile auf dem Spielbrett ein Wort bilden müssen.

„Knotwords“: So funktioniert das Spiel

„Knotwords“ ist im Prinzip eine Mischung aus einem Kreuzworträtsel und Sudoku. Der Unterschied zum Kreuzworträtsel ist, dass für jede Zeile eine Auswahl an Buchstaben vorgegeben ist. Spieler müssen für jeden Abschnitt das richtige Wort finden, um das Rätsel zu lösen. Sobald Sie selbst spielen, werden Sie den Dreh schnell raus haben. Der kurze Trailer zeigt, wie „Knotwords“ funktioniert:

„Knotwords“ ist kostenlos, muss aber installiert werden

Einer der großen Vorteile von „Wordle“ ist, dass das Spiel direkt im Browser gespielt werden kann. „Knotwords“ hingegen muss als App installiert werden. Es ist auf iOS, Android sowie als PC-Spiel verfügbar. Auf der offiziellen Webseite kommen Sie zu den Downloads.

Glücklicherweise lässt sich „Knotwords“ aber ebenfalls kostenlos spielen. Damit gibt es jeden Tag ein neues Kreuzworträtsel zu lösen. Eine Premium-Version ist ebenfalls verfügbar, mit der Sie unbegrenzt weiterspielen können. Die kostenlose Variante kommt ohne Werbung aus. Ein Nachteil ist, dass das Spiel nur auf Englisch erhältlich ist und nicht auf Deutsch. Aber wer schon mit „Wordle“ viel Spaß hatte, für den ist „Knotwords“ sicherlich einen Blick wert. (ök)