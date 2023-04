Hype-Shooter XDefiant bestraft Spieler, die wie in Call of Duty spielen

Von: Philipp Hansen

Teilen

XDefiant bestraft einen, wenn man den Shooter wie Call of Duty spielt © Ubisoft / Activision (Montage)

Wenn gute Spieler eine unfaire Sache aus Call of Duty machen, bestraft der neue Shooter XDefiant einen knallhart.

Hamburg – XDefiant ist für viele das Call of Duty, das sie sich seit Jahren wünschen. Eine Sache aus MW2 solltet man in Ubisofts neuen Shooter jedoch nie machen, denn das wird eiskalt bestraft. Ein ehemaliger Weltmeister packt jetzt über Snaking und Spamming aus, mit denen sich Streamer und E-Sportler Vorteile sichern – doch das geht in XDefiant nach hinten los.

ingame.de erklärt die verpönten Tricks, die XDefiant unterbindet:

Die Bestätigung der Strafe kam von Patrick Price, auch bekannt als der E-Sportler Aches. Patrick ‚Arches‘ Price war 2014 und 2018 Weltmeister in Call of Duty und ist nun Entwickler bei Ubisoft für XDefiant. Der EX-Profi kennt also alle Tricks der Streamer wahrscheinlich besser als sie selbst.