YouTube kurios: Star hält kirchliche Bestattung für verstorbenes Haustier ab

YouTube: KSI hält kirchliche Bestattung für verstorbenes Haustier ab © dpa/Carsten Rehder

KSI ist einer der erfolgreichsten YouTuber auf der Plattform. In einem kürzlichen Video sieht man den Briten bei einer kirchlichen Bestattung für seinen verstorbenen Hamster.

London, England - Wuselig, energetisch und lebensfroh. All diese Charaktereigenschaften stimmten auf Morpheus zu. Kaum ein Hamster verzauberte so viele Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen wie das Haustier des britischen YouTubers KSI. Vor wenigen Tagen erschütterte die Nachricht des Ablebens des Hamsters das Internet. Um das Nagetier gen Hamster-Himmel zu verabschieden, wurde eine kirchliche Bestattung für Morpheus abgehalten.

Mehr zum Thema KSI: YouTube-Video über Bestattung seines Hamsters sorgt für Lacher

Kaum ein anderer Content-Creator konnte so viele Abonnenten auf YouTube generieren wie KSI. Der 28-Jährige startete seine Karriere mit FIFA, wechselte jedoch zu Real Life-Content und konnte auch in der Box- sowie Musik-Branche einen Namen für sich machen. Stets an seiner Seite, Hamster Morpheus.