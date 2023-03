Zauber-RPG dominiert Spielecharts – Nur ein Spiel verkauft sich schneller als Hogwarts Legacy

Von: Joost Rademacher

Zauber-RPG dominiert Spielecharts – Nur ein Spiel verkauft sich schneller als Hogwarts Legacy © Warner Bros. Games/dpa-tmn

In den europäischen Charts sichert sich Hogwarts Legacy für Februar 2023 die Spitze. Das Franchise begeistert Millionen, nur ein Titel ist noch beliebter.

Burbank, Kalifornien – Im vergangenen Monat seit dem Release hat Hogwarts Legacy die Gamingszene fest im Griff gehabt. Schon vor seinem Release konnte man dem Rollenspiel im Internet kaum aus dem Weg gehen, unter anderem auch wegen vieler Kontroversen. Dieser Hype schlägt sich jetzt aber auch in den Verkaufszahlen nieder.

Allein in Großbritannien verkaufte sich das Spiel in der ersten Woche mehr als doppelt so oft wie Elden Ring bei seinem Release. Aber auch im Rest von Europa schlug das Spiel mächtig ein. Kein Wunder also, dass Hogwarts Legacy für den Februar die Verkaufscharts anführt, wie die aktuellen Zahlen der European Game Sales Data zeigen.