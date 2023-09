Weltbekannter Podcaster soll Auftritt in GTA 6 bekommen

Von: Joost Rademacher

Teilen

Weltbekannter Podcaster soll Auftritt in GTA 6 bekommen © Rockstar Games / Reddit: MaNu9564 (Montage)

GTA 6 wäre kein GTA ohne ein Radio. Im neuen Teil von Rockstar Games soll ein weltweit bekannter Podcaster einen eigenen Sender bekommen.

New York – Wer an GTA denkt, hat unweigerlich auch immer mindestens einen speziellen Song im Kopf. Das Radio gehört zu Grand Theft Auto wie der Senf zur Bockwurst und ist spätestens seit GTA Vice City nicht mehr aus den Spielen wegzudenken. Manchmal geht es im Radio aber nicht nur um die Musik, auch Talkshows und Sketches finden auf den verschiedenen Sendern immer wieder ihren Platz. In GTA 6 soll wieder ein Talk-Sender vertreten sein – mit einem der bekanntesten Podcaster der Welt.

Wie der Auftritt des Podcasters Joe Rogan in GTA 6 aussehen könnte, erfahren Sie hier.

Mehr zum Thema Joe Rogan in GTA 6? Weltbekannter Podcaster soll eigenen Radiosender haben

enn es um die weltweit bekanntesten Podcaster geht, dann kommt man um den Namen Joe Rogan nicht herum. Der UFC-Kommentator und Comedian betreibt schon seit 2009 seinen Podcast „The Joe Rogan Experience“, von dem mehrmals die Woche neue Folgen erscheinen. Nachdem Rogan bereits Gäste wie Elon Musk, Post Malone oder Neil deGrasse Tyson hatte, soll der Podcast-Host demnächst aber selber irgendwo zu Gast sein – in GTA 6.