Das Geld nicht wert? Bittere Bilanz über dieses DHDL-Produkt

Wieso sollten nur Autos Blinker haben, wenn sie abbiegen wollen? Auch Fahrradfahrer sollen das mit dem Blinker-Handschuh aus "Die Höhle der Löwen" nun können. Doch taugt der was?

Wer auf der Fahrbahn abbiegen möchte, der muss blinken. Im Auto geht das ganz leicht mit dem Blinklicht, das sie je nachdem betätigen, in welche Richtung Sie am Ende fahren möchten. Bei Fahrradfahrern funktioniert das um einiges komplizierter – schließlich ist der Vorgang nicht ungefährlich. Meist muss man dafür eine Hand vom Lenker nehmen – und den Arm in die Richtung heben, die man anzeigen möchte.

Blinker-Handschuh räumt bei "Die Höhle der Löwen" ab - aber wie gut ist er wirklich?

Sicherer dagegen sei es mit dem Blinker-Handschuh, bekannt aus der diesjährigen Staffel von "Die Höhle der Löwen". An diesem befinden sich LED-Lichter, die zu blinken anfangen, wenn man abbiegen möchte. Der Stern hat das gehypte Produkt aus der beliebten Gründershow jetzt getestet.

Dabei lobt er, dass der Blinker sehr gut sichtbar sei – im Tageslicht wie auch im Dunkeln. Zudem könne man ihn auch gut bei nebligem oder schlechtem Wetter erkennen – optimal also für Herbst und Winter. Allerdings reiche es bei normalen Witterungsverhältnissen völlig, einen Arm in die gewünschte Richtung zu strecken.

Der Handschuh soll zudem wasserfest sein und eine Touchfunktion besitzen. Der Clou daran: Die Batterien befinden sich auf dem Handrücken des Handschuhs. Allerdings fühle sich das dem Test zufolge anfangs komisch an. Außerdem werde der Zeigefinger durch die Blinktaste eingezwängt – generell soll diese durch ihre Positionierung etwas unglücklich gewählt sein. Der Grund dafür: Beim Ausziehen des Handschuhs und auch in anderen Situationen soll der Blinker immer wieder unbeabsichtigt das Leuchten angefangen haben.

Nett, aber unnötig: So nüchtern ist das Fazit nach dem Blinker-Handschuh-Test

Das ist auf Dauer ärgerlich – zudem wird einem bei milderen Temperaturen schnell zu warm – weshalb er auch im Sommer kaum geeignet sein kann. Daher das Stern-Fazit: Eine schöne Idee für Vielfahrer – besonders jetzt in der dunklen und kalten Jahreszeit. Wer allerdings gute Lichter besitzt oder meist tagsüber fährt, für den ist es wohl nur herausgeschmissenes Geld.

Zu kaufen gibt es den Blinker-Handschuh ab 29,99 Euro in diversen Online-Shops, unter anderem Weltbild, Amazon oder direkt bei DHDL.

Rubriklistenbild: © Twitter/Die Höhle der Löwen