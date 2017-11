Cyber Monday 2017: Top-Schnäppchen - oder doch nur Fake-Rabatte?

Amazon & Co. werben mit günstigen Angeboten am Cyber Monday. Doch ist es nur ein PR-Gag?

Am 27. November findet der alljährliche "Cyber Monday" statt. Amazon startet damit bereits heute. Alle Infos, etwaige Probleme und Top-Deals erfahren Sie hier.

Nun kommen viele Technik-Fans auf Amazon & Co. endlich auf ihre Kosten. Heute startet bereits die "Cyber Monday Week", die eine Woche voller Schnäppchenangebote einläuten wird. Diese gipfelt schließlich im alljährlichen Cyber Monday am 27. November - dann haben Interessenten die Chance, günstige Weihnachtsgeschenke zu ergattern. Doch wer hat diesen Tag eingeführt? Und wo gibt es die besten Deals? Das erfahren Sie hier.

Was ist der Cyber Monday 2017 und wann findet er statt?

Dabei handelt es sich um einen Marketingbegriff, der extra zu PR-Zwecken erfunden wurde, um den Start des Weihnachtsgeschäfts einzuläuten. Wie der Name schon sagt, ist er aus dem Englischen beziehungsweise Amerikanischen gelehnt und fällt stets auf einen Montag. Meist liegt der Tag immer an dem Montag, der auf den US-amerikanischen Nationalfeiertag "Thanksgiving" (vierter Donnerstag im November) folgt, das heißt konkret: zwischen dem 26. November und 2. Dezember. Er gilt als Antwort von Online-Versandhändlern auf den Black Friday und wurde von Amazon 2005 ins Leben gerufen, um den digitalen Markt anzukurbeln.

Was passiert am Cyber Monday 2017?

An diesem Tag werden die Preise zahlreicher Produkte im Minuten-Rhythmus reduziert und zu günstigeren Konditionen angeboten. Besonders Elektronikartikel stehen hierbei im Fokus. Zum Beispiel:

Notebooks

Fernseher

Tablets

Handys

Spielekonsolen

Haushaltsgeräte

Amazon, Saturn, Media Markt: Welche Online-Händler nehmen am Cyber Monday 2017 teil?

Seit 2010 wird der Cyber Monday in Europa von einigen amerikanischen Online-Shops angeboten. Darunter:

Amazon: Der Online-Riese wirbt vom 20. bis 27. November 2017 sogenannte Blitzangebote mit bis zu 50 Prozent Rabatt , wo es sich lohnt, schnell zuzugreifen. Schnäppchen werden täglich nur von sechs bis 19.45 Uhr im Fünf-Minuten-Takt beworben. Prime-Mitglieder haben den Vorteil, bereits 30 Minuten vorab die Deals begutachten zu können. Daneben gibt es noch die Angebote des Tages , welche immer ab Mitternacht für 24 Stunden erhältlich sind – solange der Vorrat reicht. Darunter Unterhaltungselektronik wie Amazon Echo, Fire TV und Kindle Tablets sowie Samsung-Produkte.

Zalando: Auf der Webseite des Online-Modeshops kann man schon ab dem 20. November Produkte finden, die es am Cyber Monday günstiger geben wird. Allerdings mit dem Verweis: "bald erhältlich". Doch wenn man sich die Rabatte in den vergangen Jahren genauer ansieht, kann laut cyber-monday-deals.de 2017 wohl mit Vergünstigungen zwischen 20 und 25 Prozent auf Kleidung, Schuhe und Accessoires gerechnet werden.

Saturn: Der Elektro-Fachhändler bietet ab dem 20. November bis durchgehend zum Cyber Monday am 27. November im Rahmen der " Black Week " auf der Homepage besondere Schnäppchen. Unter anderem Bose-Kopfhörer, Samsung-Smartphones, Spielekonsolen oder Haushaltsgeräte.

Media Markt: Die Elektronik-Kette vergibt ebenfalls Rabatte auf aktuelle Technikprodukte unter der Kategorie " Red Sale ". Die Aktion beginnt mit dem Black Friday (am 24. November) und zieht sich durch bis zum Cyber Monday. Doch Vorsicht: 2016 endete sie bereits am Montag um neun Uhr morgens.

". Die Aktion beginnt mit dem Black Friday (am 24. November) und zieht sich durch bis zum Cyber Monday. Doch Vorsicht: 2016 endete sie bereits am Montag um neun Uhr morgens. eBay: Der Online-Versandriese bietet ebenfalls eine Cyber Week (vom 24. bis 30. November 2017) an. Hier heißen die Schnäppchen allerdings WOW!-Angebote sowie Top-Deals . eBay wirbt mit einer "Tiefpreisgarantie", doch erst am 23. November sollen konkrete Deals bekannt gegeben werden. In den vergangenen Jahren waren darunter viele Elektronikprodukte sowie Waren aus den Kategorien Haushalt, Mode, Spielzeug, Möbel und Schmuck.

Tchibo: Der Kaffeeanbieter hat ebenfalls reduzierte Ware vom 23. bis 27 November im Angebot. Unter anderem in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Kaffeemaschinen, Sportbekleidung- und Equipment, Reise sowie Wohnen.

Cyber Monday 2017: So gehen Sie am besten auf Schnäppchenjagd

Wenn Sie den Geschenkekauf für Weihnachten auf den Cyber Monday verlegen, können Sie einige Rabatte absahnen. Allerdings empfiehlt es sich dabei, stets einen Tag vorher die Normalpreise der Wunschartikel auf Amazon & Co. zu notieren und diese dann zu vergleichen. Schließlich können Sie so sicher gehen, dass es sich bei dem angepriesenen, reduzierten Betrag tatsächlich um ein Schnäppchen handelt – und es sich nicht nur um ein paar Cent unterscheidet.

Wie Sie auf Amazon immer den günstigsten Preis ergattern, auch ohne den Cyber Monday, erfahren Sie hier.

So soll bereits die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen vor den angeblichen Top-Deals gewarnt haben. Der Grund dafür: Die Rabatte werden oftmals nur auf die Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) berechnet – und die liegt meist schon über den Handelspreisen. Am Ende macht man dem Kunden also nur Glauben, er habe gerade ein günstigeres Angebot ergattert – dabei hat er in Wahrheit nur wenige Prozente eingespart, so die Verbraucherzentrale.

Amazon-Mitarbeiter streiken wieder: Was passiert jetzt mit dem Cyber Monday 2017?

Ein anderes Problem stellen die erneuten Streiks von Verdi und Angestellten von Amazon in Bad Hersfeld dar, die genau in die Zeit der Angebotswoche hineinfallen. Seit den frühen Morgenstunden des heutigen Montags (20. November) sollen Nachtschicht-Mitarbeiter ihre Arbeit niedergelegt haben, wie die HNA berichtet. Wie lange der Streik dauern soll, ist nicht bekannt.

Der Streik sei allerdings nur der Gipfel des Eisbergs eines seit vier Jahren schwelenden Kampfes der Amazon-Beschäftigten. Sie fordern die Anerkennung des Branchentarifvertrags für den Einzel- und Versandhandel. Doch bis heute weigert sich Amazon, mit Verdi über eine Tarifbindung zu verhandeln. Wie sich das nun auf die aktuelle Angebotswoche deutschlandweit auswirken wird, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

