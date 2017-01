Geld-Detox: Diese Kur lässt Ihren Geldbeutel richtig klingen

Keine Reisen, keine Konzerte oder Restaurantbesuche: Bei der Geld-Diät wird an vielen Dingen gespart - doch es lohnt sich. Besonders für Ihren Geldbeutel.

Im Januar kämpfen nicht nur einige mit den lästigen Feiertags-Pfunden, sondern auch mit einer leeren Kasse. Nach dem Weihnachtsshopping-Rausch kommt nämlich das böse Erwachen - und das Hoffen, dass das nächste Monatsgehalt überwiesen wird. Doch gegen die Herrschaft des bösen Konsums und der Verführung durch das Überziehen des Dispo-Kredits schwört so mancher auf eine Geld-Diät. Im Volksmund auch als "Sparen" bekannt. Weil das aber so altmodisch klingt, wird es durch Begriffe wie "Financial Cleanse" oder zu deutsch "Geld Detox" verschönert.

Die Deutschen geben zu viel Geld aus

Und die Deutschen kaufen nicht nur im Dezember gerne für sich und ihre Liebsten ein: So überzogen laut Statista 2013 über zehn Prozent der Bundesbürger jeden Monat ihren Dispokredit, über 22 Prozent zumindest ein paar Mal. Und Stiftung Warentest rügt, dass die Deutschen laut der Bundesbank sogar mit insgesamt 34 Milliarden Euro in der Kreide stehen.

Lösung für rote Zahlen - eine einmonatige Dispo-Diät

Deshalb wäre ein guter Vorsatz fürs neue Jahr: ein einmonatiges Geld-Detox. Bei Bedarf natürlich gerne auch länger. Konkret heißt das, Sie bezahlen und kaufen einen selbst festgelegten Zeitraum lang nur das Notwendigste und mehr nicht. Das Ergebnis: Am Ende der "Diät" sollten Sie mehr Geld eingenommen als ausgegeben haben und ihr Geldbeutel wieder klingen. Doch damit ist es nicht getan. Das langfristige Ziel ist es, dass Sie durch diese Wochen, in denen Sie bewusster Geld ausgeben, Ihr Konsumverhalten überdenken und Impulseinkäufe in Zukunft vermeiden.

Ablauf der Detox-Kur: Ziel bestimmen und verzichten lernen

Wenn Sie also eine feste Zeitspanne geplant haben, ist es wichtig, dass Sie sich ein Ziel vornehmen, um am Ball zu bleiben. Das wäre eine Summe, die Sie ansparen wollen – oder kann auch einfach nur der Plan sein, wieder aus den roten Zahlen zu kommen. Machen Sie sich dazu eine Liste mit Dingen, die Sie ausgeben müssen beziehungsweise zum (Über-)leben benötigen. Dazu gehören Lebensmittel, Warmmiete und beispielsweise die Zugkarte oder Benzin fürs Auto für die Arbeitsstrecke. Sie lernen also, Prioritäten zu setzen und so wenig Geld wie möglich für "Luxus"-Güter auszugeben.

Sparen im Alltag - kleine Summen, mehr Geld

Das bedeutet allerdings auch, dass Sie auf vieles in nächster Zeit verzichten müssen:

Auf den ersten Blick scheint es fast unmöglich, die Geld-Kur länger als einen Tag durchzuhalten. Doch mit etwas Organisation und Willen gewöhnt man sich an die Entschleunigung, die Ihnen die Geld-Diät bietet. Und auch die Freude ist sicherlich groß, wenn Sie am Ende des Monats einen Blick auf Ihren Kontoauszug werfen und schwarze Zahlen sehen.

Von Jasmin Pospiech

und stattdessen so viel wie möglich zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren. und stattdessen lieber abends bei einem Tee ein gutes Buch lesen.