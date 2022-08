Erste legale Online-Spielhallen in Deutschland öffnen ihre Pforten

Teilen

JackpotPiraten und BingBong gehören zu den ersten 100-prozentig legalen Online-Spielhallen in Deutschland. © Mernov

Die Deutsche Gesellschaft für Glücksspiel (DGGS) ist Deutschlands erster legale Spielautomaten-Anbieter im Internet. Welche Online-Spielhallen seriös und fair sind, erfahren Sie hier.

Sie kennen sicherlich die Werbespots zu Online-Spielhallen, in denen es heißt: „Nur für Spieler mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein“. Viele Leute wunderten sich, wieso diese Werbung im Fernsehen gezeigt wurde, wenn sie doch nur für in Schleswig-Holstein lebende Menschen interessant ist. Der Grund dafür war, dass Online-Glücksspiel über viele Jahre in Deutschland illegal war, mit Ausnahme eines Bundeslands: Schleswig-Holstein. Viele Anbieter von Online-Spielotheken nutzten dies als Grauzone und behaupteten, dass sie nur in Schleswig-Holstein aktiv seien. Aber natürlich konnten auch Personen aus anderen Bundesländern auf die Seiten zugreifen.

Seit Juli 2021 ist damit jedoch Schluss. Denn Online-Spielhallen sind seither deutschlandweit erlaubt, doch die Anbieter müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Nur mit einer offiziellen Glücksspiellizenz werden diese zugelassen. Durch die strengen Regularien der Behörden wird sichergestellt, dass es sich um einen seriösen und fairen Anbieter handelt.

Hier können Sie legal spielen Registrieren Sie sich jetzt bei BingBong.de und JackpotPiraten.de und spielen Sie gleich los.

Diese Online-Spielhallen sind legal und seriös

DGGS ist der erste legale Spielautomaten-Anbieter im Internet in Deutschland und betreibt unter anderem die Seiten BingBong.de und JackpotPiraten.de. Bei diesen Online-Spielhallen können Sie unter anderem Klassiker wie „Book of Ra“, „Eye of Horus“, „Fruitinator“ oder „Sizzling Hot“ spielen.

Sie müssen sich registrieren und anschließend Ihre Angaben verifizieren. Innerhalb der ersten 72 Stunden können Sie auch ohne Verifizierung spielen, dann allerdings nur maximal 100 Euro einzahlen. Sie können Ihr Guthaben mit Visa, Mastercard, Skrill, Klarna, giropay und Neteller aufladen. Bei JackpotPiraten erhalten Sie bis zu 250 Euro auf die erste Einzahlung nach Ihrer Anmeldung und bei BingBong bekommen Sie 50 Freispiele.

Wöchentlicher Jackpot bei JackpotPiraten

Bei JackpotPiraten.de können Sie außerdem jede Woche beim Donnerstags-Jackpot teilnehmen. Für alle registrierten und verifizierten Kunden ist das kostenlos ohne weitere Einzahlung möglich. Sie können bis zu 25.000 Euro gewinnen.

Die Auslosung findet mit zehn Kugeln statt, die mit den Ziffern 0 bis 9 beschriftet sind. Diese werden aus einer Urne zufällig herausgenommen und notiert. Jede Kugel wird nach der Ziehung wieder in die Urne zurückgelegt. Ähnlich wie beim Lotto wird insgesamt sechsmal gezogen – Sie gewinnen, wenn Sie die richtige Ziffer an der richtigen Position haben. Die Ziehung der Glückszahl findet auf gewinnarena.de jeden Donnerstag um 21:15 Uhr statt.

Hilfe bei Glücksspielsucht Auf bundesweit-gegen-gluecksspielsucht.de können Sie sich jederzeit kostenlos und anonym über die Risiken der Glücksspielsucht informieren und sich beraten lassen. Die Teilnahme am Glücksspiel ist ab 18 Jahren erlaubt.