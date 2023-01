Glänzende Geldanlage: Sie haben Goldschmuck zu Hause? Es ist in Krisenzeiten gefragter denn je

Von: Jasmin Farah

Gold und Immobilien sind bei vielen Deutschen ein Garant bei der Geldanlage. Bei ersterem sieht es momentan glänzender aus denn je. Die Nachfrage ist enorm gestiegen.

Wer aktuell plant zu heiraten und Eheringe sucht, muss im Juwelierladen erstmal schlucken: Goldringe sind schließlich die Klassiker, die aktuell wieder in Mode kommen. Doch dementsprechend hoch sind auch die Preise. Für zwei einfache Goldringe mit einem guten Karatgehalt muss man bereits mehrere tausend Euro hinblättern. Für manch einen stellt sich die Frage, ob man dies nicht zu seinem Vorteil nutzen kann. Schließlich ist Gold eine zeitlose Geldanlage, besonders in Form von Schmuck, die nie aus der Mode kommt.

Goldrausch in Krisenzeiten: Schmuck ist zeitlos und ein Investment

Zugleich lässt sich der Schmuck nicht nur in einem Schmuckkästchen oder Tresor lagern, sondern währenddessen auch tragen und stylisch in Szene setzen. Schließlich ist „Layering“, also das Tragen von gleich mehreren Ketten gerade angesagt. Der Goldpreis steigt und wer es sich leisten kann, investiert in hochwertige Ringe und Ketten aus dem gelben Metall. Die Nachfrage sei stark gestiegen, berichtet auch die WirtschaftsWoche, und das ausgerechnet jetzt. Die Inflation ist hoch, das spüren Verbraucher längst bei den Lebensmittel- und Energiepreisen. Viele Deutsche sorgen sich um ihre finanzielle Situation, für manche hat sie sich schon spürbar verschlechtert.

Die Zinsen sind hoch, Geld einfach auf der Bank und es „arbeiten“ lassen und nebenbei verdienen, diese Zeiten sind längst vorbei. Sich eine Freude machen und gleichzeitig in ein wertvolles Stück investieren, das ist die Motivation, die unter anderem hinter dem neuen Goldrausch steckt. Hinzu kommt, dass vor allem jüngere Leute billigem Modeschmuck und der „Fast Fashion“-Industrie den Rücken kehren. Stattdessen sparen sie lieber auf ein teureres Schmuckstück und legen mehr Wert auf Nachhaltigkeit. Eine Strategie, die aufzugehen scheint, denn der Goldpreis könnte laut Experten in diesem Jahr weiter deutlich ansteigen.

Goldschmuck als Wertanlage beliebter denn je

Der Goldrausch hätte allerdings weitreichende Folgen, im positiven und negativen Sinne, erklärt Andreas Gut, Goldschmied und Professor für Schmuck an der Designhochschule Pforzheim gegenüber der WirtschaftsWoche: „Bei hohem Goldpreis wird es schnell teuer. Dann muss man filigraner arbeiten und Designs clever einsetzen, um auch weniger Material in Szene zu setzen.“

Andererseits könnten besonders massive Goldketten, wie sie aktuell besonders bei jungen Rappern und Fans zu sehen sind, verstärkt als Wertanlage betrachtet werden. Wer es sich also leisten kann und Aktien als zu riskant ansieht, aber dennoch sein Geld anlegen und vermehren möchte, für den könnte Gold und Schmuck daraus lukrativer denn je erscheinen.