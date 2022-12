Immobilien als Kapitalanlage – Servicewohnen als Gewinner des demografischen Wandels

Marc-Philipp Unger ist der Vorstandsvorsitzende der DEUTSCHLAND. Immobilien AG (DI AG). © DEUTSCHLAND. Immobilien AG

Marc-Philipp Unger, Vorstandsvorsitzender der DEUTSCHLAND.Immobilien AG (DI AG), bringt Ihnen den Begriff des Servicewohnens näher und zeigt auf, welche Chancen sich mit Konzeptimmobilien als Renditeobjekte für Investoren auftun.

Wohnkonzept Betreutes Wohnen oder Servicewohnen – das steckt dahinter

Betreute Appartements oder auch Servicewohnungen sind nach DIN 18040 barrierefrei gestaltete und altersgerechte Wohnungen, in denen älteren Menschen ein Grund- und Wahlservice für bestimmte Betreuungsleistungen angeboten wird. Die Bewohnerinnen und Bewohner können je nach Bedarf und Niveau der Einrichtung auf verschiedene Dienstleistungen wie Notruf, Beratung, Physiotherapie, Körperpflege, Reparaturleistungen, Begleitung für den Gang zum Arzt oder Einkaufen, Veranstaltungen, Ausflüge usw. zugreifen.

Selbstbestimmt leben – betreut und mit hoher Lebensqualität

Servicewohnen ist eine gute Antwort, um selbstbestimmt, in hoher Lebensqualität und im Idealfall in seiner gewohnten Umgebung alt zu werden. Mit den vielen Vorteilen des Betreuten Wohnens können auch Hochbetagte ihre Eigenständigkeit weitestgehend erhalten.

Auch machen die barrierefreien und barrierearmen Wohnungen das Betreute Wohnen zu einer realistischen Alternative zum stationären Pflegeheim oder der Betreuung durch Angehörige. Insbesondere für Betroffene mit Pflegegrad 1 und 2, die häufig noch nicht zu 100% betreut werden müssen und daher keinen Anspruch darauf haben, in eine stationäre Einrichtung aufgenommen zu werden.

Betreute Wohneinheiten kaufen – ein Investment mit Weitblick

Der Wunsch, vieler Seniorinnen und Senioren zu gegebener Zeit in eine altersgerechte Wohnung mit einem vielfältigen Betreuungsangebot zu ziehen, macht die Anlageklasse Betreutes Wohnen als lohnendes Immobilien-Investment immer interessanter, denn: Deutschlands Bevölkerung wird de facto immer älter. Betreutes Wohnen wird daher bei der Versorgung von Senioren aufgrund des immensen zukünftigen Bedarfs an altersgerechtem Wohnraum eine immer größere Rolle einnehmen und auch für die kommenden Generationen eine gesellschaftlich große Herausforderung darstellen.

Der Vorteil für Käufer solcher Wohneinheiten, die in der Regel von renommierten Betreibern gemanagt werden, liegt somit zum einen in der Erwirtschaftung entsprechender Mieten bei einem langfristigen Anlagehorizont und nur ganz geringem Aufwand für Vermietung und Instandhaltung. Zum anderen wird dieser Art Immobilie aufgrund des demografischen Wandels eine hohe Wertsteigerung prognostiziert, sodass sich aller Voraussicht nach bereits der vorzeitige Verkauf einer betreuten Seniorenwohnung lohnen kann. Der Verkauf am Zweitmarkt ist jederzeit möglich, der Verkaufserlös ist generell bei Immobilien nach einer Haltedauer von 10 Jahren steuerfrei.

Doppelt profitieren – das Bevorzugte Belegungsrecht PLUS

Nicht zu vergessen, genießen Eigentümer das sogenannte und bei DEUTSCHLAND.Immobilien exklusive Bevorzugte Belegungsrecht PLUS. Das bedeutet für künftige Eigentümer, dass diese im Fall des Eigenbedarfs Wartelistenpriorität genießen, und zwar in allen Einrichtungen, die diesem Verbund angeschlossen sind. Damit erhöht sich die Chance auf eine betreute Seniorenwohnung oder einen Pflegeplatz im Alter enorm. Und das sogar, wenn für die Unterbringung eines Angehörigen gesorgt werden muss.

Was kostet eine Servicewohnung in Deutschland?

Was eine Einheit in diesem Segment kostet, hängt primär vom Standort und somit der zukünftigen Nachfrage aufgrund der ermittelten Bevölkerungsentwicklung ab. Auch das nähere Umfeld, und natürlich die regionale Infrastruktur, werden als Maßstab zur Wertermittlung angesetzt. Zudem fließen natürlich die Größe und Ausstattung einer jeden Wohnung in die Preisfindung ein.

Aufgrund all dieser Kriterien liegt bei DEUTSCHLAND.Immobilien ein Fokus für Anlage-Immobilien im Marktsegment Servicewohnungen bzw. Betreutes Wohnen als Konjunktur unabhängige und inflationsgeschützte Kapitalanlage zur Vermögenssicherung oder Altersvorsorge.

Convivo Park Bad Gögging © contactblue / unverbindliche Visualisierung

Convivo Park Bad Gögging © contactblue / unverbindliche Visualisierung

DEUTSCHLAND.Immobilien hat zurzeit einige im Bau befindliche Wohnanlagen für Senioren mit einem Mietzins von bis zu 3,65 % p. a. auf seinem Online-Marktplatz, z. B. im bayerischen Moosthenning oder Bad Gögging mit Top Betreibern und guten Konditionen. Ein Blick auf die Angebotsseite des Online-Marktplatzes DEUTSCHLAND.Immobilien lohnt sich für potenzielle Investoren in jedem Fall.