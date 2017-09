Laptop-Kauf einfach gemacht: Alles was Sie wissen müssen

Keine großen Sprünge

+ © guteksk7/Shutterstock.com Beim Laptop-Kauf hat man eine riesige Auswahl. Nicht jeder erwartet dasselbe von einem Laptop, doch die meisten möchten ein Allround-Gerät. © guteksk7/Shutterstock.com

Wer sich ein neues Laptop zulegen will, hat die Qual der Wahl. Windows-Geräte gibt es schon zu relativ günstigen Preisen. Doch auch Apple hat nachgelegt und tritt wieder in den Laptop-Markt ein. Was ein neues Gerät unbedingt haben sollte, erfahren Sie hier.