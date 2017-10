Wer diesen Beruf hat, scheffelt später Millionen

Wer studiert, wird reich? Von wegen: Dieser Mythos sitzt noch immer fest in den Köpfen der Deutschen. Doch auch auf anderem Wege sind Millionen-Gehälter möglich.

Dass man mit Geisteswissenschaften nicht reich wird, wurde Studenten schon früh eingebläut – ganz anders soll es bei denjenigen aussehen, die später im IT- oder Vertriebsbereich arbeiten wollen. Das Vergleichsportal Gehalt.de hat nun aus 9.655 Gehaltsdaten das Lebenseinkommen von Bachelor- und Masterabsolventen ermittelt. Dabei kam Erstaunliches heraus.

Studie enthüllt: Nicht nur Akademiker sahnen in ihrem Leben Millionen-Gehälter ab

So sollen Absolventen mit Bachelor-Abschluss generell bereits mit 21 Jahren ein Brutto-Jahresgehalt von 38.000 Euro erwarten. Bis zum Renteneintrittsalter von etwa 65 Jahren wären das insgesamt satte 2,3 Millionen Euro. Dagegen erhalten Masterabsolventen 3.000 Euro brutto mehr pro Jahr – und sacken am Ende 2,6 Millionen Euro (also 300.000 Euro mehr) ein, wenn Sie sich in die Rente verabschieden.

Der Grund dafür: "Der Masterabschluss ebnet im Normalfall den Weg in Führungspositionen, doch auch bei fehlender Führungsverantwortung und späterem Berufseinstieg ist er langfristig eine gute Investition", erklärt Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de.

Bachelor-Absolventen in der Vertriebsbranche erwartet sogar ein Lebenseinkommen von 2,55 Millionen Euro, während Masteranden 2,67 Millionen Euro kassieren. Allerdings gibt es hier ein kleines Manko: Denn wenn letztere keine höhere Führungsposition im fortgeschrittenen Alter erreichen, dann stagniert auch das Gehalt – und das mehr als in anderen Bereichen.

Auch Bacheloranden, die in der IT-Branche erstmals Fuß fassen, können zu Beginn gleich mit einem Einstiegsgehalt von 41.000 Euro rechnen – während diejenigen mit Mastertitel sogar auf 46.000 Euro brutto jährlich hoffen dürfen. Am Ende erwartet Bachelor-Absolventen ein Lebenseinkommen von 2,7 Millionen und Masteranden eines von satten 2,8 Millionen Euro. Doch dass mit dem Abschluss auch das Gehalt steigt, scheint für viele nichts Neues.

Das gesammelte Lebenseinkommen von Akademikern:

Branche Bachelor Master Allgemein 2.317.174 Euro 2.593.436 Euro Vertrieb 2.550.142 Euro 2.670.893 Euro Banken 2.607.352 Euro 3.139.073 Euro IT 2.706.587 Euro 2.837.910 Euro

In diesen Bereichen verdienen Sie Millionen - mit einer abgeschlossenen Ausbildung

Was ist aber mit denjenigen, die "nur" eine abgeschlossene Ausbildung in der Tasche haben? Auch die können je nach Branche richtig absahnen. So soll ein Speditionsleiter insgesamt stolze 2,8 Millionen Euro in seinem Leben sein Eigen nennen können – damit verdienen sie am Ende sogar so viel wie ein Masterand in der IT-Branche.

Ein Sachbearbeiter in der Logistik kann sich auch nicht beklagen: Er kommt auf ein gesammeltes Lebenseinkommen von 2,16 Millionen Euro. Wenn es ihm gelingt, zum Logistikleiter aufzusteigen, kann er am Ende sogar satte 3,9 Millionen Euro kassieren.

"Akademiker haben grundsätzlich bessere Chancen auf ein hohes Gehalt, doch auch in Ausbildungsberufen können Beschäftigte sehr gut verdienen – insbesondere mit Führungsverantwortung", sagte Bierbach abschließend.

Diese Ausbildungsberufe können mit einem Millionengehalt rechnen:

Berufskraftfahrer (ohne Lehre): 1.236.000 Euro

Sachbearbeiter Logistik: 2.159.000 Euro

Speditionsleiter: 2.763.000 Euro

Leiter Logistik: 3.927.000 Euro

Koch (ohne Lehre): 1.200.000 Euro

Koch (mit Ausbildung): 1.310.000 Euro

Chefkoch: 1.670.000 Euro

Maurer (ohne Lehre): 1.594.000 Euro

Maurer (mit Ausbildung): 1.726.000 Euro

Maurermeister: 1.900 000.Euro

jp