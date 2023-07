Fünf Lebensmittel begünstigen Bauchfett und verhindern Abnehmen: Wählen Sie bessere Alternativen

Das sogenannte Viszeralfett am Bauch kann der Gesundheit schaden. Wer in dieser Region abnehmen möchte, sollte auf einige Lebensmittel verzichten.

Beim Abnehmen spielt vor allem die Ernährung eine wichtige Rolle – anders als beispielsweise Sport. Deshalb sollte man während einer Diät auf eine gesunde, ausgewogene Ernährungsweise achten und einige Lebensmittel besser von seinem Speiseplan streichen oder sie nur in geringen Maßen verzehren. Greifen Sie stattdessen zu Alternativen, die das Bauchfett nicht begünstigen.

Fünf Lebensmittel fördern Bauchfett: Wählen Sie beim Abnehmen stattdessen bessere Alternativen

Im Gegensatz zum Unterhautfett (subkutanes Fett) gilt das sogenannte Viszeralfett, das in der Bauchhöhle sitzt und sich um die inneren Organe ansammelt, als gesundheitsgefährdend. Wer dieses Bauchfett reduzieren möchte, sollte deshalb auf folgende fünf Lebensmittel besser verzichten und sie gegen Alternativen austauschen.

1. Frühstücksmüsli vermeiden – stattdessen besser Eier essen

Viele Sorten von Fertigmüsli sind zwar durchaus nahrhaft. Gleichzeitig enthalten sie jedoch auch meist reichlich Zucker. Isst man zum Frühstück ein solches Müsli, bricht der Blutzuckerspiegel ein paar Stunden später ein. Infolgedessen kommt es oft zu einem Hungergefühl, aus dem sich eine Heißhungerattacke entwickeln kann. Denn ein kohlenhydratreiches Frühstück, das aus wenig Ballaststoffen und Eiweiß besteht, führt zwar kurzzeitig zu einem Energieschub. Danach tritt jedoch schlagartig ein Hungergefühl ein. Um dies zu vermeiden, sollten Sie auf eine ausgeglichene Nährstoffzufuhr achten. Essen Sie statt Müsli daher besser zum Beispiel Ei mit Avocado und ein wenig Vollkornbrot. Bei Eiern handelt es sich um eine ideale Eiweißquelle, mit der Sie den Appetit regulieren können.

2. Chips mit hohem Anteil an gesättigtem Fett: Greifen Sie beim Abnehmen besser zu Nüssen

Chips haben sowohl einen hohen Salzanteil als auch einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren. Greifen Sie deshalb stattdessen zu Nüssen, wenn Sie sich einen Snack zum Beispiel vor dem TV gönnen möchten. Diese enthalten gute Fette und sind voller Eiweiß, sodass sie länger satt machen und Heißhunger vorbeugen. Allerdings sollte man – gerade wenn man ein paar Kilo abnehmen möchte – darauf achten, dass man nicht zu viel davon verzehrt, da sie viele Kalorien besitzen.

3. Eis durch Griechischen Joghurt austauschen

Um ungesundes Bauchfett loszuwerden, sollte man den Konsum von raffiniertem Zucker stark reduzieren. Leider steckt dieser in vielen leckeren Lebensmitteln, zum Beispiel in Eis. Wenn Sie also Lust auf eine kühle Erfrischung haben, dann kann ein griechischer Joghurt zusammen mit frischen Früchten wie Äpfeln oder Beeren eine gute Alternative zu Eis sein. Der Joghurt ist gleichzeitig voller Protein und hilft so auch noch gegen Heißhungerattacken.

4. Auf Säfte verzichten und durch frisches Obst ersetzen

Bei der Herstellung von Säften werden die guten Ballaststoffe der gesunden Früchte entfernt. Übrig bleibt dann nur noch der Zucker. Deshalb eignen sich Säfte nicht, wenn Sie ein paar Kilo verlieren möchten. Zwar handelt es sich um verschiedene Zuckerarten, jedoch kann ein Glas Apfelsaft aus dem Supermarkt schon mal genauso viel Zucker enthalten wie eine Dose Cola. Um alle wichtigen Nährstoffe zur Erhaltung eines gesunden Darmmikrobioms von Obst aufzunehmen, sollte man die Frucht deshalb besser im Ganzen verspeisen.

5. Verarbeitetes Fleisch vermeiden – besser eignet sich fettiger Fisch

Verarbeitetes Fleisch kann nicht nur das Abnehmen verhindern, sondern aufgrund seiner entzündlichen Wirkung auch der Gesundheit schaden. Diese Entzündungen haben negative Folgen für den Körper und fördern zum Beispiel Fettablagerungen an den Organen. Eine bessere Alternative sind daher fettreiche Fischsorten wie Lachs, Hering oder Thunfisch, da sie einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren haben. Sie sind wichtig für den Muskelaufbau, die Herzgesundheit und die Hormonbalance.

Am Bauch abnehmen: Reduzieren Sie allgemein Ihren Zuckerkonsum

Allgemein hiflt gegen das Viszeralfett am Bauch ein reduzierter Zuckerkonsum. Denn Zucker löst die Freisetzung von Insulin aus. Dadurch wird der Körper wiederum angeregt, Fett am Bauch zu speichern. Damit der Körper die Fettspeicher als Energiequelle nutzt, hilft daher der Verzicht auf Lebensmittel, die schnell in Zucker zerfallen. Dabei muss man nicht vollständig auf Kohlenhydrate verzichten, sondern kann einige Lebensmittel durch gesündere Alternativen ersetzen.

