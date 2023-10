Fünf Tipps, mit denen Sie Ihre Diät endlich durchhalten

Die Motivation zu Beginn einer Diät ist hoch. Dann kommt der schwierige Teil – das Dranbleiben. Mit ein wenig Hilfe können Sie jedoch Ihre alten Gewohnheiten überwinden.

Für eine nachhaltige und gesunde Gewichtsreduktion ist oft eine Änderung der Ernährungsgewohnheiten und sogar des gesamten Lebensstils erforderlich. Insbesondere zu Beginn des Abnehmens ist die Motivation in der Regel hoch und es ist einfacher, eine Diät einzuhalten. Doch im Laufe der Zeit kann die Disziplin nachlassen – was völlig natürlich ist – und man ist versucht, alles aufzugeben und zu alten Gewohnheiten zurückzukehren. Die Erkenntnis, dass dann oft das Abnehmen scheitert, haben vermutlich viele schon einmal erlebt. Oft tritt dann sogar der berüchtigte Jojo-Effekt auf und die Frustration ist groß. Daher können einige Ratschläge durchaus nützlich sein, um beim Abnehmen am Ball zu bleiben und nicht vom Pfad zum Zielgewicht abzuweichen.

Fünf Tipps, die Ihnen helfen, beim Abnehmen dranzubleiben

Gesunde Entscheidungen zu treffen, ist nicht immer einfach, aber Sie können es sich leichter machen. © Zoonar.com/Ian Iankovskii/Imago

Falls Sie sich momentan auf einem mühsamen Streckenabschnitt auf Ihrer Reise zum Zielgewicht befinden, dann nehmen Sie sich die folgenden Ratschläge zu Herzen. Damit finden Sie zurück auf den richtigen Pfad und das Abnehmen wird einfacher und erfolgreicher.

Tipp 1 zum Abnehmen: Zucker- und Fettfallen zu Hause entfernen

Haben Sie bei Ihrer Diät einen Stillstand erreicht und es geht einfach nicht weiter? Oft führt dies dazu, dass man aus Verzweiflung zu Süßigkeiten wie Schokolade greift. Wenn solche Leckereien im Haus sind, fällt man noch leichter in diese Falle. Um sich in schwachen Momenten vor solchen Verhaltensweisen zu schützen, ist es ratsam, diese Lebensmittel gar nicht erst zu kaufen und zu Hause zu lagern. Wer dennoch den Drang zum Naschen verspürt und dabei Gewicht verlieren möchte, kann auf gesunde Snack-Alternativen zurückgreifen. Während einer Diät sind beispielsweise Pistazien eine gute Wahl.

Tipp 2 zum Abnehmen: Ausgewogene und reichhaltige Ernährung bekämpft den Hunger

Obwohl ein Kaloriendefizit für das Abnehmen entscheidend ist, ist es keinesfalls ratsam, zu wenig Kalorien zu sich zu nehmen oder gar zu hungern. Dies kann sowohl physisch als auch psychisch belastend sein. Um Heißhunger zu verhindern und den Abnehmerfolg nicht zu riskieren, ist es wichtig, trotz Diät auf eine nahrhafte, ausgewogene und gesunde Ernährung zu setzen.

Tipp 3 zum Abnehmen: Setzen Sie sich ganz konkrete und realistische Ziele

Bei dem Vorhaben Gewicht zu verlieren, ist es essenziell, sich im Vorfeld klare und erreichbare Ziele zu formulieren. Es ist zudem hilfreich, ein umfangreiches Ziel in mehrere Abschnitte zu unterteilen. Auf diese Weise können regelmäßig kleine Triumphe gefeiert werden und man nähert sich dem angestrebten Gewicht stetig und kontinuierlich an. Es ist empfehlenswert, diese Ziele auch niederzuschreiben und mit sich selbst einen Zeitplan festzulegen, bis wann welches Teilziel erreicht sein soll. Durch den Einsatz einer App können Sie Ihre Fortschritte genau verfolgen, jeden kleinen Sieg würdigen und gegebenenfalls Ihre Abnahmestrategie anpassen.

Tipp 4 zum Abnehmen: Seien Sie in jedem Fall stolz auf sich – egal, wie es gerade läuft

Erfolgreiches Abnehmen erfordert die richtige Einstellung. Anstatt sich selbst unter Druck zu setzen, sollten Sie sich immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass Sie Ihrem Körper und sich selbst etwas Gutes tun möchten. Jeder Mensch und jeder Körper ist einzigartig, daher kann der Gewichtsverlust bei einigen länger dauern als bei anderen. Es ist ratsam, stolz auf sich selbst zu sein, sich über kleine Siege zu freuen und sich gelegentlich zu belohnen. Statt sich eine Sahnetorte zu gönnen, könnten Sie es beispielsweise mit einer Massage, einem neuen Outfit oder einem aufregenden Erlebnis mit Freunden versuchen.

Tipp 5 zum Abnehmen: Holen Sie sich Ihr Umfeld ins Team

Es kann eine Herausforderung sein, bei sozialen Anlässen wie Einladungen oder Begegnungen mit Freunden auf Essen zu verzichten und einer Diät treu zu bleiben. Es könnte hilfreich sein, das eigene soziale Umfeld über die geplante Gewichtsreduktion zu informieren und die Ernsthaftigkeit des Vorhabens zu betonen. In der Regel werden Ihre Angehörigen und Freunde Sie dann auf Ihrem Pfad zur angestrebten Gewichtsabnahme unterstützen und die Versuchungen minimieren.

