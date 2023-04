Abnehmen mit Gurke: Drei Methoden, mit denen die Blitz-Diät funktioniert

Von: Judith Braun

Wer abnehmen möchte, kann mithilfe von Gurken in kurzer Zeit viel Gewicht verlieren. Dabei gibt es verschiedene Variationen der Blitz-Diät.

Gurken sind nicht nur gesund und lecker, sondern können auch beim Abnehmen helfen. Ob als Saftkur mit Gurken-Sellerie-Ananas-Saft und Apfel-Ingwer-Gurke-Saft oder in Form von Gurkenwasser – das grüne Gemüse kann das Hungergefühl dämpfen und zusammen mit Zitrone oder Minze die Fettverbrennung ankurbeln. Wer mithilfe einer Gurken-Dät ein paar Kilos verlieren möchte, kann dabei zwischen verschiedenen Methoden wählen.

Gurken machen lange satt und kurbeln die Fettverbrennung an. So helfen sie beim Abnehmen. © CHENG ZHI PENG/IMAGO

Sie bestehen zu 95 Prozent aus Wasser, sind reich an Vitaminen sowie Mineralstoffen und haben kaum Kalorien: Gurken sind somit richtige Alleskönner. Aufgrund ihres hohen Wassergehalts sättigen sie zudem schnell, während die enthaltenen Bitterstoffe gleichzeitig die Fettverbrennung ankurbeln. Wenn Sie mithilfe einer Gurken-Diät Gewicht reduzieren möchten, sollten Sie jeden Tag ein bis zwei Mahlzeiten durch ein Gurkengericht wie etwa Gurkensalat ersetzen. Bereits innerhalb einer Woche können Sie dadurch bis zu mehrere Kilos verlieren.

Wichtig ist jedoch, dass Sie die Diät mit eweißreichen Lebensmiteln ergänzen. Fisch, Eier, Fleisch und Nüsse eignen sich dabei besonders gut, um einen Nährstoffmangel zu verhindern. Die Gurken-Diät kann außerdem auf unterschiedliche Art und Weise umgesetzt werden. Aus folgenden drei Methoden können Sie die für Sie passende Vorgehensweise auswählen:

Methode 1 : Hierbei gilt es, so viele Gurken wie möglich in die Ernährung zu integrieren und auf den Speiseplan zu setzen. Alternativ kann man eine Mahlzeit am Tag durch ein Gurkengericht ersetzen.

: Hierbei gilt es, so viele Gurken wie möglich in die Ernährung zu integrieren und auf den Speiseplan zu setzen. Alternativ kann man eine Mahlzeit am Tag durch ein Gurkengericht ersetzen. Methode 2 : Essen Sie hier vor jeder Malhzeit ein großes Stück Gurke, um Ihren Magen bereits zu füllen. Dadurch werden Sie schneller satt.

: Essen Sie hier vor jeder Malhzeit ein großes Stück Gurke, um Ihren Magen bereits zu füllen. Dadurch werden Sie schneller satt. Methode 3: Nehmen Sie mithilfe einer Gurkensaft-Kur ab. Trinken Sie dafür jeden Morgen einen gepressten Gurkensaft oder mischen ihn in andere Säfte. Zudem nehmen Sie den Gurkensaft mittags und abends dann als Beilage zu einer ausgewogenen Mahlzeit zu sich. Durch diese Methode werden Sie ebenfalls schneller satt und essen weniger.

Abnehmen mit Gurke: So können Sie in kurzer Zeit viel Gewicht verlieren

Mit der Gurken-Diät können Sie in kurzer Zeit nicht nur viel Gewicht verlieren, sondern tun nebenbei auch Ihrem Körper und Aussehen etwas Gutes. Denn Gurken lassen Haut und Haare glänzen und straffen gleichzeitig das Bindegewebe. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass man bei der Diät zu einseitig isst. Dadurch kann es wiederum zu Mangelerscheinungen kommen. Denn Gurken fehlt es an Eiweiß, Fett, Kalzium, Eisen, Ballaststoffen und viele anderen Nährstoffen, die für die Gesundheit wichtig sind. Auch Kalium, Vitamin C und Vitamin K liefern sie nur in geringer Menge. Achten Sie deshalb während einer Gurken-Diät zusätzlich auf eine ausgewogene Ernährung.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.