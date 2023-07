Alzheimer-Studie: Neue Hoffnung durch Wirkstoff Donanemab

Von: Maria Wendel, Natalie Hull-Deichsel

Alzheimer ist bisher unheilbar, doch der Wirkstoff Donanemab könnte Hoffnung für Patienten im Frühstadium bieten. Die Ergebnisse der Studien sind vielversprechend.

In der Bundesrepublik Deutschland sind über 1,8 Millionen Menschen von der Alzheimer-Krankheit betroffen, die bis dato unheilbar ist. Sie zeichnet sich aus durch einen progressiven Verlust von Nervenzellen im Gehirn. Dieser resultiert aus einem Defizit des Neurotransmitters Acetylcholin, was Beeinträchtigungen in der Informationsverarbeitung im Gehirn und Gedächtnisverlust zufolge hat. Nicht unbedingt in jedem Fall ist eine Demenz gegeben, es könnte sich auch um normale altersbedingte Vergesslichkeit handeln. Bestimmte Risikofaktoren können die Entstehung von Alzheimer fördern.

Einfache kognitive Tests mit Bildmaterial, Zahlen und Wörtern können eine erste Beurteilung ermöglichen, die sogar im häuslichen Umfeld mit Familienmitgliedern durchgeführt werden können. Diese Tests können jedoch eine medizinische Diagnose nicht ersetzen. Eine klare Diagnose erfordert weitere Untersuchungen, insbesondere bei Verdacht auf eine frühe Demenz oder Alzheimer als mögliche Folgen von Long Covid.

Bis heute ist Alzheimer nicht heilbar, jedoch zeigen Untersuchungen mit Wirkstoffen wie Donanemab positive Resultate in Studien.

Therapie von Alzheimer: Krankheitsverlauf mit Donanemab möglicherweise stoppen

Internationale Forschergruppen arbeiten stetig daran, die Alzheimer-Demenz durch verschiedene Wirkstoffe in ihrem Verlauf zu stoppen. © Andrew Brookes/Imago

Donanemab ist ein monoklonaler Antikörper, der bei schädlichen Proteinablagerungen im Gehirn, den sogenannten Amyloid-Plaques oder Beta-Amyloid-Proteinen, ansetzt. Eine spezifische veränderte Form der Beta-Amyloid-Proteine – das N3-Pyroglutamat (N3pG) – soll durch den Wirkstoff gebunden und reduziert werden. N3pG wird laut Angaben der Alzheimer Forschung Initiative e. V. (AFI) als wesentlicher Faktor für die schädlichen Proteinablagerungen im Gehirn angesehen, die für das Fortschreiten der Alzheimer-Demenz verantwortlich sind. Das Ziel ist, mithilfe des Wirkstoffs Donanemab den geistigen Abbau bei Alzheimer-Patienten im Frühstadium zu verlangsamen.

Alzheimer: Studie mit neuem Wirkstoff kann geistigen Abbau verlangsamen

Die Ergebnisse der Phase-3-Studie Trailbalzer-Alz 2 wurden auf der Alzheimer‘s Association International Conference (AAIC) präsentiert und im Fachjournal Journal of the American Medical Association (JAMA) publiziert. Die Studien zeigen, dass Donanemab durch die Einnahme in einem frühen Stadium in die grundlegenden Krankheitsmechanismen eingreifen kann, so die AFI und das Portal Spektrum der Wissenschaft. Es beseitigt die schädlichen Amyloid-Ablagerungen im Gehirn und kann den geistigen Abbau bei Betroffenen verlangsamen.

Rund 47 Prozent der Studienprobanden verzeichneten nach einem Jahr Behandlung mit dem Wirkstoff Donanemab keine weitere klinische Verschlechterung ihrer Alzheimer-Erkrankung. Selbst nach dem Ende der Medikation konnten die Patienten von der Wirkung profitieren. Dennoch erlebten mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Teilnehmer trotz der Verabreichung von Donanemab eine Verschlechterung ihrer Alzheimer-Symptome.

Alzheimer-Demenz: Für welche Patienten Donanemab von Nutzen sein könnte

Die Untersuchungen bestätigten, dass Donanemab, ein noch nicht zugelassenes Medikament, ausschließlich für Alzheimer-Patienten in einem sehr frühen Krankheitsstadium mit nur minimalen geistigen Einbußen von Nutzen sein könnte. Donanemab kann den geistigen Verfall bei Alzheimer-Demenz nicht stoppen oder umkehren, sondern lediglich den geistigen Verfall verlangsamen.

Alzheimer-Behandlung: Nebenwirkungen von Donanemab

Laut der Alzheimer Forschung Initiative e. V. (AFI) entwickelten etwa 24 Prozent der Studienteilnehmer Nebenwirkungen wie Gehirnschwellungen und -blutungen, die zum Tod von drei Patienten führten.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Maria Wendel sorgfältig überprüft.