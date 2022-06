Haartransplantation Istanbul: Klare Empfehlung für Dr. Serkan Aygin und sein Team

Beste Haartransplantation in der Türkei – Geheimtipp Dr. Serkan Aygin

Dr. Serkan Aygin mit seinem Team in Istanbul.

Es ist kein Geheimnis: Haartransplantations-Kliniken in der Türkei gibt es viele – sogar viele gute. Nur welche gehören zu den besten Kliniken in Istanbul?

Haartransplantation Türkei: Wer ist der Testsieger?

Beste Haartransplantation in der Türkei? Bei diesen Worten schlägt das Herz von Alopezie-Patienten höher – endlich wieder volles Haar. Doch welche Klinik bringt die meiste Erfahrung mit und wer ist technisch auf dem neusten Stand?

Um einen der Spitzenplätze auf der Rangliste zu ergattern, muss eine türkische Klinik für Haartransplantationen mehrere Kriterien erfüllen. Zum einen braucht sie einschlägige Erfahrungen. Der behandelnde Arzt muss bestens mit dem Gebiet der Haarästhetik vertraut sein. Zum anderen gehen gute Kliniken mit dem technischen Fortschritt.

Unglaublich natürliche Vorher-Nachher-Ergebnisse.

Sie ruhen sich nicht auf ihren Lorbeeren aus. Stattdessen streben sie stets nach den neuesten medizinischen Innovationen. Genauso wertvoll wie Erfahrung und Technik ist aber natürlich auch der Service. Eine professionelle Vor- und Nachsorge muss selbstverständlich sein. Nur so fühlt sich der Patient in Istanbul rundum wohl.

Eine Klinik, die all diese Kriterien zur vollsten Zufriedenheit erfüllt, ist die Dr Serkan Aygin Clinic. Seit mehr als 25 Jahren ist der ambitionierte Chirurg im Bereich der medizinisch-ästhetischen Haarchirurgie tätig und verbucht dort großartige Erfolge. Denn nicht jeder Mediziner kann sich automatisch mit einer Anwuchsrate von 98 Prozent und einem European Award in Medicine rühmen. Das schaffen nur die wenigsten. Ein tadelloser Service ist bei Dr. Serkan Aygin ebenfalls garantiert. Vom 24-Stunden-Support über das Beratungsgespräch bis hin zur fachkundigen Nachsorge – hier ist der Patient gut betreut.

Doch das ist noch nicht genug: Auch preislich spielt die Klinik in der obersten Liga mit. Zum Beweis: Hier kostet eine Haartransplantation um bis zu 70 Prozent weniger als an deutschen Kliniken. Der Qualität tun die günstigeren Preise aber keinen Abbruch. Das Gegenteil ist der Fall. Der Patient darf sich auf eine qualitativ hochwertige Behandlung freuen – vom ersten bis zum letzten Schritt.

Die beste Haartransplantation in Istanbul gesucht? Bei Dr. Serkan Aygin gefunden

Wer sich hohe Qualität zu niedrigeren Haartransplantations-Kosten wünscht, darf sich guten Gewissens an Dr. Serkan Aygin wenden. Bei ihm kann sich fast jeder Perfektion leisten. Möglich machen es die gut durchdachten All-inclusive-Pakete der türkischen Klinik. Ihre Besonderheit: Sie umfassen alles, was sich Alopezie-Patienten während ihres medizinischen Aufenthalts in Istanbul wünschen, und zwar:

Übernachtung im vornehmen 4-Sterne-Hotel im Stadtzentrum in guter Lager zur Klinik (inkl. WI-FI und Frühstück)

kostenloser Shuttle-Service (Flughafen-Hotel-Klinik)

fachkundiger Support

persönliches Beratungsgespräch mit Dr. Serkan Aygin

Transplantation mit maximal möglicher Anzahl an Grafts für natürliche Ergebnisse

After-Care-Paket mit hochwertigen Medikamenten und Pflegeprodukten

Laser Therapy für eine noch schnellere Regeneration

kostenlose Haaranalyse

Bezahlung der Kosten für eine Haartransplantation erst vor Ort in Istanbul

Haartransplantation Türkei – Davids Erfahrungsbericht aus der Dr. Serkan Aygin Clinic

Genau dank dieser Kombination aus verschiedenen Leistungen steht exzellenten Haartransplantation-Vorher-Nachher-Ergebnissen nichts im Weg. Mit Erfahrung, Empathie, Expertise und modernster Technik lässt Dr. Serkan Aygin kahle Stellen auf der Kopfhaut gekonnt verschwinden und ersetzt sie mit kräftigem, bestechend natürlichem Haar. Besonders viel Präzision und Liebe zum Detail versprechen die DHI Haartransplantation und die Saphir FUE Methode. Beide Techniken sind als die geheime Revolution auf dem Transplantationsmarkt bekannt.

Mit dem DHI Implanter Pen zum Traumergebnis.



Eine weitere medizinische Besonderheit im Repertoire der Dr. Serkan Aygin Clinic ist die SOFT Anästhesie. Sie macht den gesamten Eingriff schmerzfrei für den Patienten. Dank ihr kann er fernsehen, lesen, auf die Toilette gehen, sich mit dem sympathischen Personal unterhalten oder einfach nur auf sein neues Ich freuen.

Haartransplantation Istanbul: Klare Empfehlung für Dr. Serkan Aygin und sein Team

Es gibt Dinge, die wir nur ungern in irgendwelche Hände geben. Eines davon ist unser Haarkleid. Hier lassen wir nur Spezialisten ans Werk. Das Ergebnis soll schließlich gut werden. Umso mehr Zeit und Mühe investieren wir in die Suche nach der passenden Transplantationsklinik.

Die hochmoderne und kunstvolle Dr. Serkan Aygin Clinic.

Oft nimmt die Suche nach der passenden Klinik aber auch ein schnelles Ende. Sobald Alopezie-Patienten auf die Dr. Serkan Aygin Clinic aufmerksam werden und sich intensiv mit ihren Rezensionen beschäftigen, stellen sie die Suche ein. Das ist ihre Klinik. Nicht nur von den günstigeren Preisen oder den attraktiven Gesamtpaketen sind sie überzeugt. Auch die technische Raffinesse wie die DHI Haartransplantationen oder die SOFT Anästhesie kommen gut an. Hier geht man mit der Zeit. Und schon ist die Entscheidung gefällt: Diese Klinik soll es werden.

Dr. Serkan Aygin Clinic

MMerkez Mh. İstiklal Sk. No:11/A

Key Plaza, Şişli

Istanbul, Türkei

https://drserkanaygin.com

Mail: info@drserkanaygin.com