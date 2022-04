Zweifach-Mutter stirbt an Brustkrebs: Vorsorge einzige Schutz-Möglichkeit

Von: Anna Katharina Küsters

Brustkrebsvorsorge ist sehr wichtig. (Symbolbild) © SORAPOP UDOMSRI/Imago

Susann Wolfsdorf erkrankt an Brustkrebs, während sie mit ihrem zweiten Kind schwanger ist. Brustkrebs gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen von Frauen.

Berlin – Das Familienglück hätte perfekt sein können: Susann Wolfsdorf, ihr Partner Marco Campen und ihr gemeinsamer Sohn Benn-Lennox freuten sich gemeinsam auf das heranwachsende Geschwisterkind. Susann ging es gut und die Schwangerschaft verlief problemlos. Bis sie an Corona erkrankte und ein Ärzteteam bei der Kontrolle ihres Blutes auffällige Werte entdeckte. Die Diagnose war für alle ein Schock: Susann trug einen großen Tumor in ihrer Brust. Brustkrebs gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen von Frauen. Mittlerweile erkrankt im Schnitt eine von acht Frauen, ab dem 40. Lebensjahr steigt das Risiko deutlich.

Wie Susann geht es in Deutschland erschreckend vielen Frauen. Laut der Deutschen Krebsgesellschaft hat sich die Zahl der an Brustkrebs erkrankten Frauen seit den 1980er-Jahren verdoppelt: Mittlerweile diagnostizieren Ärztinnen und Ärzte pro Jahr etwa 69.000 Mal im Jahr Brustkrebs bei einer Frau. Dabei gibt es unterschiedliche Arten von Brustkrebs. So gibt es neben gutartigen Tumore auch die bösartigen, genetisch bedingten Karzinome, wie es schon Angelina Jolie erfahren hatte. Sie ließ sich vorsorglich beide Brüste amputieren. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.