Ein zu hoher Cholesterinspiegel kann lebensbedrohlich sein. Statine sind eine Möglichkeit, den Cholesterinwert zu senken.

Das Nahrungsfett Cholesterin ist für den Körper lebenswichtig. Es ist beispielsweise entscheidend für die Produktion von bestimmten Hormonen, von Vitamin D und der Gallensäure. Kommt es zu erhöhten Cholesterinwerten, stellt das auf Dauer ein Gesundheitsrisiko dar. Statine gelten seit Längerem als zuverlässiges Medikament im Krampf gegen zu hohe Cholesterinwerte.

Erhöhte Cholesterinwerte können verschiedene Ursachen haben. Laut der Stiftung Gesundheitswissen können sowohl zu wenig Bewegung, schlechte Ernährung, Übergewicht, als auch hormonelle Veränderungen, wie sie beispielsweise in den Wechseljahren oder einer Schwangerschaft stattfinden, Grund sein.

Cholesterin ist ein Fett, das der Körper für den Transport in kleine Partikel stecken muss. Diese Partikel heißen Lipoproteine. Es gibt verschiedene Gruppen von Lipoproteinen, besonders bekannt sind die sogenannten Low-Desity-Lipoproteine (LDL) und die High-Density-Lipoproteine (HDL). Forschende gehen davon aus, dass ein hoher LDL-Wert in Zusammenhang mit Gefäßerkrankungen stehen kann. Ein zu hoher LDL-Cholesterinwert verursacht laut der Herzstiftung Gefäßverkalkungen und kann dazu führen, dass es zu mehr Ablagerungen von Plaque in den Gefäßen kommt.

Nebenwirkungen von Statinen sehr gering

Tritt dieser Fall ein, ist eine medikamentöse Behandlung notwendig. Nicht selten kommen dabei Statine zum Einsatz. Statine schaffen es, dass der Körper die Cholesterinbildung zurückfährt. Das gelingt, indem die Statine das Enzym HMG-CoA-Reduktase hemmen, welches für die Cholesterinproduktion verantwortlich ist. Wirkstoffe, die dafür zum Einsatz kommen, sind zum Beispiel:

Atorvastatin

Simvastatin

Rosuvastatin

Daneben wirken Statine entzündungshemmend und können Ablagerungen in den Blutgefäßen stabilisieren. Sie sind vor allem für Patientinnen und Patienten sinnvoll, die ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Dazu gehören beispielsweise Personen mit Diabetes, starkem Übergewicht, Bluthochdruck oder Menschen, die rauchen. Bei Menschen, die keine Vorerkrankung haben, wirken Statine weniger.

Laut dem Gesundheitsinformationsdienst ist das Risiko für schwerwiegende Nebenwirkungen bei Statinen sehr gering. Mögliche Nebenwirkungen sind beispielsweise Muskelschmerzen oder in schlimmen, aber sehr seltenen Fällen eine sogenannte Rhabdomyolyse. Hierbei lösen sich Muskelfasern bestimmter Muskeln langsam auf, was zu Lähmungen führen kann. In Studien ließ sich diese Nebenwirkung aber nur bei einem von 10.000 Menschen nachweisen. Eine langfristige Einnahme der Statine ist im Übrigen nicht problematisch. Der Körper verfügt über Mechanismen, das Medikament auf über längere Zeit hin abzubauen und auszuscheiden.

