Gute Preise für eine Haartransplantation in Istanbul

Haartransplantation in Istanbul - Preise © Cosmedica Clinic

In der Cosmedica Clinic in Istanbul können Patienten zu guten Preisen eine Haartransplantation durchführen lassen. Aber wie sind diese günstigen Behandlungen möglich?

Eine Haartransplantation in der Türkei lockt meist mit günstigen Preisen. Viele fragen sich daher, warum die Preise niedriger als in Deutschland sind und ob sie mit Abstrichen in der Qualität rechnen müssen. Dieser Artikel beleuchtet am Beispiel der Cosmedica Clinic, wie die Preise in diesem Bereich der plastischen Chirurgie entstehen und was die Patienten erwartet.

Was kostet eine Haartransplantation in Istanbul?

Sucht man im Internet nach „Haartransplantation Istanbul Preise“ ist die Cosmedica Clinic in Istanbul eines der Top-Ergebnisse. Die Klinik von Chefarzt Dr. Levent Acar liefert übersichtlich drei Pakete zur Auswahl. Die Preise für das günstigste FUE Saphir Komplettpaket beginnen bei 2.100 Euro und beinhalten die moderne FUE Methode.

Bereits ab 2.990 Euro ist ein DHI Saphir Paket mit der innovativen DHI Technik zu haben, bei der die Transplantate nicht einmal mehr aufbereitet werden müssen, sondern in einem Schritt transplantiert werden. Ab 4.000 Euro legt der Chefarzt bei dem VIP DHI Saphir Paket sogar selbst Hand an, öffnet die Haarkanäle und führt die „Direct Hair Implantation“ persönlich durch.

Haartransplantation Istanbul Preise: Welche Faktoren beeinflussen den Endpreis?

Pauschal lässt sich sagen, dass eine Größe die Kosten für eine Haartransplantation in der Türkei beeinflusst: Die Anzahl der benötigten Grafts. Alles andere, vom Check-in im Hotel bis zur Abreise, sind meist feste Größen. Bei der kostenlosen Haaranalyse und Beratung in der Cosmedica Clinic in Istanbul wird dem Patienten vorab mitgeteilt, wie viele Grafts voraussichtlich erforderlich sein werden, sodass von Anfang an fest steht, was die Anzahl der Grafts und die Behandlung insgesamt kostet.

Die Cosmedica Clinic in Istanbul. © Cosmedica Clinic

Ein Graft ist eine Einheit aus bis zu fünf Haarfollikeln. Es werden also pro Graft bis zu fünf Haare verpflanzt. So ein Graft kostet in der Türkei etwa 1,89 Euro. In Deutschland hingegen kostet ein einzelnes Graft durchschnittlich 3,29 Euro. Wer eine wirklich große kahle Stelle schließen will, kann durchaus bis zu 5.000 Grafts dafür brauchen. Diese werden aus einem dicht bewachsenen Spenderbereich (donor area) entnommen und in die kahlen Stellen verpflanzt. Rechnet man dieses Beispiel durch, kosten 5.000 Grafts in Berlin schon 16.450 Euro, wobei die Kosten in der Türkei viel geringer (rund 8.000 Euro) ausfallen.

Zum Paketpreis hinzu kommen die Kosten für den Flug nach Istanbul und wieder zurück. Optional lassen sich natürlich weitere Angebote dazu buchen: ein After-Care-Paket für langanhaltenden Erfolg oder eine Haarpigmentierung zum Beispiel.

Die große Furcht: Gibt es Abstriche in der Qualität?

In einem Wort: Nein. Dr. Levent Acar ist ein international renommierter und ausgezeichneter Chirurg und alle Instrumente sind nach europäischen Standards zertifiziert. Deutschsprachige Teams, hochwertige Ausrüstung und modernste Techniken lassen natürlich die Frage entstehen, wie dennoch derart günstige Preise entstehen können.

Insbesondere zwei Faktoren beeinflussen hier die Preisgestaltung: Zum einen sind die Lebenshaltungskosten in der Türkei weitaus niedriger als in Deutschland. Die meisten Kliniken in der Türkei geben diese Ersparnis an ihre Kunden weiter. Darunter fallen auch niedrigere Kosten für Strom, Wasser und Verbrauchsmaterialien im Klinikbetrieb. Ärzte in der Türkei können ihre Dienste daher viel günstiger als vergleichbare Ärzte in Deutschland anbieten.

Der zweite große Faktor ist die staatliche Subvention. In der Türkei wird gerade der Medizintourismus durch hohe staatliche Förderungen unterstützt. So kann eine Haartransplantation Istanbul Preise anbieten, die in Deutschland nicht einmal die Betriebskosten decken würden.

Die Rundum-Sorglos-Pakete der Cosmedica Hair Clinic in Istanbul im Einzelnen

Das Basispaket, das Saphir FUE Paket, ist ab 2.100 Euro erhältlich. In diesem sind bereits alle notwendigen Medikamente, Pflegeprodukte und Bluttests enthalten. Eine persönliche Beratung stellt sicher, dass der Patient die beste individuelle Behandlung erhält. Ebenfalls sind 3 Nächte im 5-Sterne-Hotel in Kliniknähe sowie der Shuttle zur Klinik und zurück enthalten. Darüber hinaus gehört zum Basispaket eine Anti-Haarausfall-Therapie, eine gründliche Nachuntersuchung am Tag nach dem Eingriff und die nadelfreie Anästhesie für maximalen Komfort.

Die Transplantation wird mit der zertifizierten Mikro-FUE-Haartransplantation (follicular unit extraction) durchgeführt, wobei die Haarkanäle mit einer speziellen Saphirklinge geöffnet werden. 10 Jahre Garantie und ein Kissen sind auch mit dabei. Die erste Haarwäsche wird professionell in der Klinik durchgeführt. Zu guter Letzt gibt es einen Hut, damit die Kopfhaut vor der Sonne geschützt bleibt.

Das nächste Paket, das DHI Saphir Paket, zu einem Preis ab 2.990 Euro beinhaltet alles aus dem Basispaket.

DHI Saphir Haartransplantation © Cosmedica Clinic

Hinzu kommt aber ein After-Care-Paket für 4 Monate, um den größtmöglichen Anwachserfolg zu bieten. Für die Öffnung der Haarkanäle wird in diesem Paket eine Mikro-Saphirklinge verwendet, die aus der Kinderchirurgie entlehnt ist. Dadurch sind Narben nach der Operation fast unsichtbar. Dieses Paket bringt die moderne DHI Saphir Haartransplantation mit sich.

Während die FUE-Methode aus dem Basispaket bereits der internationale Standard ist, geht die DHI-Methode noch einen Schritt weiter: Die Grafts werden aus der Kopfhaut entnommen und mit einem speziellen Implanter direkt in die Zielregion eingepflanzt. Die Aufbereitung der Follikel entfällt hierbei. Das senkt den Stress auf die Haarwurzeln und verbessert noch einmal das Anwachsen.

Zu guter Letzt bietet das VIP-Paket ab 4.000 Euro alle bisherigen Vorteile des DHI Saphir Pakets, jedoch öffnet hier nun der Chefarzt Dr. Acar persönlich die Haarkanäle mit seiner berühmten Mikro-Saphirklinge. Die Planung der Operation erfolgt bei allen Paketen durch den Chefarzt persönlich. An Zusatzkosten müssen Patienten ca. 300 Euro für den Hin- und Rückflug einplanen, alles andere ist inklusive.