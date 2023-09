Gefährlicher Trend: „Deo-Challenge“ führte bei Jugendlichen in Deutschland bereits zum Tod

Von: Judith Braun

Teilen

Normalerweise wird Deo für die tägliche Körperhygiene verwendet. In den sozialen Medien kursiert nun allerdings eine gefährliche Mutprobe mit dem Kosmetikprodukt.

Derzeit kursiert in den sozialen Netzwerken ein gefährlicher Trend: Teilnehmer einer Mutprobe sprühen sich Deospray in übermäßiger Menge auf die Haut oder atmen es ein. Diese Aktion halten sie dann auf Fotos oder Videos fest, um es mit ihrer Community zu teilen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt allerdings vor der gefährlichen „Deo-Challenge“. In Deutschland werden mit dieser Aktion bereits Todesfälle von Jugendlichen in Zusammenhang gebracht.

Herzversagen nach „Deo-Challenge“: Gefährlicher Social-Media-Trend kann tödlich enden

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt nicht nur Jugendliche vor der gefährlichen „Deo-Challenge“. Die Aktion kann unabhängig vom Alter lebensgefährlich sein. © McPhoto/IMAGO

Vom Nachahmen sei unabhängig vom Alter abzuraten. Und: Die Aktionen seien stark gesundheitsgefährdend und könnten lebensgefährlich sein, heißt es von Seiten des BfR. Denn im Extremfall könne sich innerhalb weniger Sekunden die Körpertemperatur auf bis zu minus 30 Grad senken, wenn man sich lange Deo auf die Haut sprüht. Die Folgen können unter anderem massive Hautschäden sein. So könne das betroffene Hautareal absterben und müsse ersetzt werden. Zudem kann das Vorgehen auch zu Schmerzen führen.

Bei der zweiten Variante der „Deo-Challenge“ werden Aerosole eines Deosprays eingeatmet. Auch hier drohen der BfR zufolge fatale Folgen. Demnach kann das Einatmen „unmittelbar zu Bewusstseinsverlust, Herzversagen und Atemlähmung führen“. Im Falle eines schweren Verlaufs kann es zu dauerhaften Hirnschäden kommen oder gar tödlich enden.

Noch mehr spannende Gesundheits-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von 24vita.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Was passiert bei einem Herzversagen?

Bei Herzversagen (oder auch Herzinsuffizienz) kann das Herz mit den Anforderungen des Körpers nicht mehr mithalten, was schließlich zu einem verringerte Blutfluss führt. Dadurch kann sich Blut in den Venen und in der Lunge stauen. Zudem kann es zu anderen Veränderungen kommen, die das Herz weiter schwächen und versteifen können.

Die zehn Krebsarten mit den geringsten Überlebenschancen Fotostrecke ansehen

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.