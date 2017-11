Diese schlüpfrige Deko sorgt für Furore - der Grund ist tragisch

Na, was sehen unsere Äuglein da? Diese kuriose Auslage einer englischen Apotheke erhitzte mächtig die Gemüter der vorbeilaufenden Passanten. Erkennen Sie, warum?

"Wie gut kümmern Sie sich um Ihre Kronjuwelen?" oder "Ruhe bewahren – und Eier kontrollieren lassen" – diese Plakate in einem Schaufenster einer englischen Apotheke in Ivybridge sorgten nicht nur für Gelächter bei den Vorbeigehenden. Schließlich war dort auf einem samtroten Kissen ein Plastik-Hoden platziert. Manche Bewohner schien dies allerdings zu anstößig und waren darüber so erzürnt, dass einer die ungewöhnliche Deko meldete und sich darüber beschwerte: Was, wenn hier Kinder vorbeigehen?

Englische Apotheke erzürnt mit Testikel-Deko- doch dahinter verbirgt sich etwas anderes

Doch Apothekerin Lynda Kelley kann die Aufregung nicht verstehen. Gegenüber der englischen Webseite metro erklärte sie, dass es sich hier bloß um eine Werbeaktion handele, mit der sie auf das Thema Hodenkrebs aufmerksam machen wolle. "Hodenkrebs ist vermeidbar – diese wichtige Botschaft wollen wir vermitteln", so die 36-Jährige. Schließlich habe sie selbst ihre Mutter an Krebs verloren und wolle nun Aufklärungsarbeit leisten, um anderen dieses schlimme Schicksal zu ersparen.

Bewohner sind fassungslos über pikante Deko: Besitzerin bleibt cool

Allerdings muss auch sie zugeben, dass die Aktion etwas sehr wagemutig von ihr war: "Wir wollen ja Aufmerksamkeit erregen. Mit einem einfachen Poster hätten wir das nicht geschafft." Und die Deko ist definitiv nicht zu übersehen – knallorange leuchten die witzigen Sprüche den Passanten entgegen – und da sich hauptsächlich die Herren der Schöpfung angesprochen fühlen sollen, verweist sie bei ihrer pikanten Deko gleich mit auf ihren Kollegen Stephen.

Darf der Plastik-Hoden bleiben?

Schließlich ist dem starken Geschlecht solch ein Gespräch oftmals zu peinlich, doch der Profi stehe für eine persönliche Beratung jederzeit gerne zur Verfügung (pinkfarbenes Infoblatt links). Trotz aller Unkenrufe steht Lynda dazu – und verriet weiter, dass sich auch einige Bewohner gemeldet hätten, die die Auslage für gut befanden. Bis Ende November soll sie dort auch bleiben – außer, es gehen weitere Beschwerden ein.

jp

Rubriklistenbild: © Facebook/Metro