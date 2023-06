Cholesterinwerte zu hoch? Blick in die Augen kann erste Hinweise geben

Von: Anna Katharina Küsters

Sind die Cholesterinwerte im Körper zu hoch, kann das lebensbedrohlich werden. Der Körper lässt sich die zu hohen Werte nur bedingt anmerken.

Cholesterin ist ein wichtiger Bestandteil vieler Zellen im Körper. Ohne Cholesterin wäre es dem Körper beispielsweise nicht möglich, bestimmte Hormone zu produzieren. Um das Cholesterin von Zelle zu Zelle zu transportieren, muss der Körper das Fett in kleine Pakete packen. In Kombination mit diesem Transportmolekül entstehen so verschiedene Cholesterin-Arten. Am bekanntesten sind LDL-Cholesterin und HDL-Cholesterin. Sind die Cholesterinwerte im Körper zu hoch, ist das vorerst nicht zu merken. Nur bei extrem hohen Werten werden körperliche Anzeichen sichtbar.

Ursachen für erhöhte Cholesterinwerte

Der Blutdruck verrät auch etwas über den Cholesterinwert. (Symbolbild) © Philipp Nemenz/Imago

Ein zu hoher LDL-Cholesterinwert erhöht das Risiko, später an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu leiden. Ursache für hohe Cholesterinwerte sind vielseitig. Häufig ist es vor allem die Kombination aus mehreren Gründen, weswegen der Wert nach oben Klettert. Auslöser sind beispielsweise:

Übergewicht

Diabetes

wenig Bewegung

schlechte Ernährung

Rauchen

Unterfunktion der Schilddrüse

Rheuma

genetisch bedingt

Bei einer medikamentösen Behandlung der Cholesterinwerte ist daher auch eine gesamte Lebensumstellung meist empfehlenswert. Gemüse, Nüsse, Obst und Öle mit einem hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren sollten daher häufig auf dem Teller landen. Am Tag des Cholesterins, dem 3. Juni, soll auch darauf aufmerksam gemacht werden.

Körperliche Anzeichen erst bei starker Verschlechterung

Das Gefährliche an zu hohen Cholesterinwerten ist unter anderem, dass der Körper kaum klare Anzeichen gibt, wenn die Werte nicht stimmen. Laut dem Gesundheitsinformationsdienst ist ein gesundheitsschädlicher Cholesterinwert nur sichtbar, wenn er erblich bedingt und sehr hoch ist. Dann kann der Körper folgende drei Anzeichen aufweisen:

Sichtbare Ablagerungen unter der Haut, wie beispielsweise gelbliche Erhebungen an der Achillessehne oder oberhalb der Augenlider. Schwellungen an den Sehnen der Hand. Ein heller Ring am Rand der Iris im Auge

In diesen Fällen sollten Betroffene sofort einen Arzt aufsuchen. Wer über 35 Jahre alt ist, hat beim Hausarzt alle drei Jahre einen Anspruch auf eine Generaluntersuchung, bei der auch die Cholesterinwerte untersucht werden sollten. Das geschieht in der Regel über Messung des Blutdrucks sowie einer Untersuchung des Urins. Menschen unter 35 Jahren können ab dem 18. Lebensjahr diese Generaluntersuchung einmal machen lassen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.