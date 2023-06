Fettleber: Experten warnen vor Gefahr – wie sich Ihre Leber regenerieren kann

Von: Judith Braun

Ein ungesunder Lebensstil kann eine Fettleber verursachen. Immer mehr Menschen leiden heutzutage unter einer verfetteten Leber, warnen Experten.

In Deutschland leiden immer mehr Menschen an einer Fettleber. Laut der Deutschen Leberstiftung hat aktuell rund ein Drittel der Erwachsenen eine durch Fetteinlagerung vergrößerte Leber. Zudem soll jedes dritte übergewichtige Kind bereits an einer nicht-alkoholoischen Fettleber (NAFDL, Non-alcoholic Fatty Liver Disease), die auf einen ungesunden Lebensstil zurückzuführen ist, erkrankt sein. Leber-Experten sehen nun die große Gefahr, dass sich in Zukunft die Zahl dieser Fettlebererkrankungen noch schneller vergrößern wird, als bislang erwartet.

Fettleber: Experten warnen vor Gefahr und steigenden Fallzahlen

Immer mehr Menschen in Deutschland leiden unter einer Fettleber-Erkrankung. (Symbolbild) © Science Photo Library/IMAGO

„Übergewicht und Adipositas sind bereits in jungen Jahren ein Risikofaktor für viele Folgeerkrankungen wie die NAFLD“, sagt Prof. Dr. Michael P. Manns, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Leberstiftung laut einer Pressemitteilung. Die Leber leide vor allem unter dem „ungesunden westlichen Lebensstil“. Dieser sei gekennzeichnet durch hochkalorische und oftmals kohlenhydratreiche Ernährung bei gleichzeitigem Bewegungsmangel, so der Experte. „Assoziiert mit NAFLD sind oftmals weitere Erkrankungen, denen auch die Risikofaktoren Übergewicht und Bewegungsmangel zugrunde liegen, wie beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes mellitus – und leider verstärken sich diese Erkrankungen gegenseitig“, erklärt Manns weiter.

Das Spektrum einer NAFLD sei zudem breit. Dabei gibt es nicht nur die einfache nicht-alkoholische Fettleber, sondern auch eine chronisch fortschreitende, nicht-alkoholische Fettleberentzündung. Weiter kann eine Leberfibrose (Bindegewebsvermehrung) entstehen oder eine Leberzirrhose (Vernarbung der Leber). „Bei den meisten chronischen Lebererkrankungen ist das Risiko einer Tumorbildung im Stadium einer Leberzirrhose erhöht: Es kann sich ein Leberzellkrebs entwickeln (Hepatozelluläres Karzinom, HCC). Bei der nicht-alkoholischen Fettleberentzündung kann Leberzellkrebs jedoch schon auftreten, bevor eine Zirrhose vorliegt“, warnt der Experte.

Fettleber: Was dagegen hilft und wie sie sich wieder regenerieren kann

Aufgrund aktueller Entwicklungen besteht laut der Deutschen Leberstiftung die Gefahr, dass Übergewicht und Bewegungsmangel zu einem Problem für die Leber und langfristig auch für ganze Gesellschaft werden können. Daher muss diesem Trend unbedingt entgegengesteuert werden. Jedoch gibt es bislang keine Medikamente gegen eine Fettleber oder eine nicht-alkoholische Fettleberentzündung (NASH). Da es sich bei der Leber jedoch um ein Organ handelt, welches sich gut regenerieren kann, gibt es bereits eine wirksame Therapie bei einer Fettleber-Erkrankung: die Änderung des Lebensstils.

Dazu zählen gesunde Ernährung, Bewegung, Reduktion von Übergewicht sowie die erfolgreiche Einstellung von Diabetes. So können Betroffene ihrer Fettlebererkrankung häufig erfolgreich entgegenwirken und die Fettleber bildet sich teilweise oder sogar ganz zurück. Dabei spiele besonders die Ernährung eine entscheidende Rolle, erklärt Manns: „Für die Betroffenen ist eine gesunde und der Situation entsprechende Ernährung enorm wichtig. Sie kann den Gesundheitszustand der Betroffenen entscheidend verbessern; bei den Fettlebererkrankungen sogar zur Heilung beitragen.“

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch.