Fibromyalgie-Patientin über Kurkuma: "Die Schmerzen sind alle weg"

Seit 25 Jahren leidet eine Frau an chronischen Muskelschmerzen. Weder Medikamente noch Physiotherapie helfen. Doch dann stößt sie auf etwas, das ihr Leben verändert.

Alles fing mit einem Treppensturz an - das war im Jahr 1992. Von da an begann für Ilse S. eine Schmerz-Odyssee, die man niemanden wünscht. Sie bekam chronische Muskelschmerzen - die Ärzte diagnostizierten Fibromyalgie bei ihr. Ein Schmerz, den sie selbst als ein "krampfhaftes Zusammenziehen" beschreibt. Der ständig da ist - 25 Jahre lang Dauerschmerz, erklärt sie im Exklusiv-Interview mit Merkur.de.

Frau leidet jahrelang unter chronischen Schmerzen - bis sie Kurkuma probiert

Ilse S. probierte alles - ging zur Physiotherapie, bewegte sich viel und trieb Sport. Sie war sogar beim Psychologen, da ihr niemand glauben wollte, dass die Schmerzen eine rein körperliche Ursache haben. Doch nur wenig half.

Es kam am Ende sogar noch dicker: 2008 erkrankte sie außerdem an einer Nebennierenschwäche, ihr Gesicht war gelähmt und sie musste fortan Kortison einnehmen. Da passierte das Wunder: Die hohen Dosen linderten die Muskelschmerzen. Doch "immer wenn ich versuchte, das Kortison abzusetzen, kamen die Beschwerden wieder zurück", erinnert sich Ilse S. Zudem verschwanden die Schmerzen unter Kortisongabe nur kurzzeitig - die positive Wirkung hielt nie lange genug an.

Doch damit wollte sich die Betroffene nicht abfinden - und als ehemalige Journalistin recherchierte sie im Internet selbst, wie sie sich helfen konnte. Dabei stieß sie auf Kurkuma-Pulver in Bioqualität. Das darin enthaltene Curcumin der Heilpflanze gilt in der chinesischen und indischen Medizin bereits seit Jahrhunderten als entzündungshemmend und antibakteriell.

Curcumin schneidet in Studien gut ab - und soll sogar Krebs vorbeugen können?

"Ich habe im Mai 2017 begonnen, vier bis fünf Gramm von dem Pulver einzunehmen - und siehe da, nur eine Woche später waren die Muskelschmerzen weg." Seitdem sei sie komplett beschwerdefrei, fügt sie hinzu. Dabei hatten sie die Ärzte bereits aufgegeben - deren Reaktion sei wie zu erwarten eher ungläubig gewesen. Einzig ihr Frauenarzt wusste über die besondere Wirkung der gelben Wurzel Bescheid.

Auch Professor Jan Frank vom Institut für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft an der Universität Hohenheim hat nachweisen können, dass der gelbe Farbstoff nicht zu verachten ist. "Aus Laborversuchen wissen wir beispielsweise, dass Curcumin krebshemmende Eigenschaften besitzt", erklärt Frank gegenüber der Apotheken-Umschau.

Andere Studien behaupten sogar, dass es gegen Alzheimer schützen kann. Ist Kurkuma also eine wahre Zauberknolle? Da zeigt sich Professor Frank allerdings noch skeptisch: "Die bisherigen Erkenntnisse stammen vorwiegend aus Laborversuchen und tierexperimentellen Studien." Heißt also: Man weiß noch nicht genau, wie und ob es auf den menschlichen Körper wirkt.

Trotz Kurkuma: Wird der Schmerz eines Tages wiederkommen?

Und auch Ilse S. weiß nicht genau, was ihr am Ende geholfen hat. Schließlich hat sie während der gesamten Kurkuma-Behandlung auch weiterhin Kortison eingenommen. Dennoch ist sie erfreut darüber, dass die Muskelschmerzen nach so langen Jahren des Leidens endlich verschwunden sind. Eine Herausforderung will sie allerdings noch meistern: "Ich möchte immer noch das Kortison allmählich ausschleichen lassen. Wir werden sehen, ob die Schmerzen trotz Kurkuma wiederkommen."

