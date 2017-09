Herbstblues? Dann müssen Sie das essen

Wenn der Herbstblues droht, gibt es Tipps und Tricks, um frühzeitig vorzubeugen. Diese Lebensmittel können durch die dunkle Jahreszeit helfen.

Viele kennen ihn, wenn der Sommer zur Neige geht und es wieder kälter und schneller dunkel wird. Dann kündigt sich bei einigen der gefürchtete Herbstblues an, der auf die Stimmung drückt. Doch das muss nicht sein – wer frühzeitig vorbeugt, der kommt auch körperlich und psychisch gesund durch die dunkle Jahreszeit. Dazu müssen Sie nur ein wenig an Ihrer Ernährung schrauben – doch diesen Aspekt unterschätzen viele.

Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren: So können Sie dem Herbstblues vorbeugen

Anstatt nun zu deftigen und zuckrigen Speisen zu greifen, hat sich in der Medizin seit langem bewährt, Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren in die tägliche Ernährung einzubauen. Lebensmittel wie viel fetter Seefisch sowie Bananen, Kakao oder Eier sollen nur so vor glücklich machenden Inhaltsstoffen strotzen. Das ist auch wichtig für alle diejenigen, die an einer depressiven Verstimmung leiden.

So soll laut Focus Online unter anderem Kakao einen hohen Gehalt an Selen und Theobromin besitzen, der ähnlich wie Koffein, munter macht. Zudem wirkt letzterer entspannend und stärkt Gehirn und Nervensystem. Immer mehr Studien und Forschungen beschäftigen sich deshalb unter dem Begriff "Nutritional Psychology" (zu deutsch: "Ernährungspsychologie") mit der Wechselwirkung zwischen Ernährung und unserem Wohlbefinden.

Tipp Nummer Eins: Vitamin D

Das fettlösliche Vitamin wird auch als "Sonnenvitamin" bezeichnet, da der Körper es mithilfe von genügend Sonnenlicht zu 90 Prozent in der Haut selber herstellen kann. Doch genau das ist meist das Problem, wenn die Tage wieder kürzer werden. Studien sollen nämlich gezeigt haben, dass Personen, die unter Depressionen leiden, oftmals auch an einem Vitamin-D-Mangel leiden.

Dennoch sollten Sie so oft es geht ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft machen - und viele Vitamin-D-reiche Nahrungsmittel essen. Hierzu zählen:

Fette Fischsorten wie Lachs, Hering oder Makrele

Meeresfrüchte

Leber

Eigelb

Käse

Besonders Eier tun sich hier hervor, denn sie sind wahre Vitaminbomben. Darin befinden sich schließlich lebenswichtige Aminosäuren, Mineralstoffe und Vitamin B und D, welche essentiell für ein starkes Nervenkostüm sind.

Tipp Nummer Zwei: Magnesium

Auch Magnesium macht glücklich – denn der Mineralstoff sowie Aminosäuren bilden die Grundlage für die Serotonin- und Dopaminproduktion. Diese Neurotransmitter sind notwendig, da sie eine wichtige Aufgabe haben. Bei ihnen handelt es sich um Botenstoffe, die für eine ausgeglichene Stimmung und einen erholsamen Schlaf sorgen.

Magnesium hat hier eine Vorreiterstellung – es ist dazu da, Muskeln und Nerven zu stärken und sie zu entspannen. Daher sind magnesiumreiche Lebensmittel besonders abends vor dem Zubettgehen zu empfehlen. Dazu gehören:

Linsen

Bananen

Vollkornprodukte

Milch

Tipp Nummer Drei: Omega-3-Fettsäuren

Fisch ist ein wahres Power-Paket der Natur: Es enthält nicht nur viel Eiweiß und Vitamin D, sondern auch wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Diese sind für Herz und Nerven lebenswichtig. Zudem heben sie die Stimmung und sind für viele Prozesse im Körper vonnöten. Lebensmittel, die viel Omega-3 besitzen, sind:

Fetter Seefisch wie Lachs und Thunfisch

Walnüsse

Leinsamen

