Horror-Video: Beauty-Bloggerin vergiftet sich vor der Kamera

In fast allen Cremes steckt Aloe Vera. Die Pflanze gilt als Schönheitsmittel schlechthin. Eine Beauty-Bloggerin machte nun jedoch eine schmerzhafte Erfahrung.

Aloe Vera gilt bereits seit Jahren in der Kosmetikindustrie dank seiner vielen Vitamine und Aminosäuren als Allround-Talent. Deshalb wird die Pflanze auch gerne für vielerlei (Gesichts-)Cremes und Lotions verwendet und genießt in der Beauty-Welt fast schon einen Kult-Status.

Von wegen Aloe Vera: Beauty-Bloggerin beißt vor der Kamera von falscher Pflanze

So soll die Heilpflanze der Haut besonders viel Feuchtigkeit spenden sowie entzündungshemmend und wundheilend wirken.

Die chinesische Beauty-Bloggerin "Ms Zhang" war sogar von der Aloe Vera so begeistert, dass sie ihre Follower am eigenen Leibe von der Wirksamkeit der Pflanze überzeugen wollte. Unglücklicherweise endete das Video mit einem Besuch im Krankenhaus. Doch was war passiert?

Zhang biss von der Pflanze vor laufender Kamera ab – doch statt von der Aloe Vera knabberte sie an einer hochgiftigen Pflanze namens Agave Americana. Wie die britische Zeitung "The Telegraph" berichtet, handelt es sich dabei um eine Pflanzenart aus Mexiko, die der Aloe Vera sehr ähnlich sieht.

Giftige Pflanze bringt Bloggerin ins Krankenhaus

Anfangs berichtete die 26-jährige Videobloggerin noch, wie gut die Pflanze schmecke. Doch kurze Zeit später soll der Albtraum seinen Lauf genommen haben: Zhangs Mund wurde taub und ihr Hals "brannte wie Feuer".

Der Grund dafür: Die Agave Americana besitzt diverse giftige Stoffe, die beim Menschen schmerzhafte Folgen haben können. Für MS Zhang ging es jedenfalls glimpflich aus – im Krankenhaus soll ihr sofort der Magen ausgepumpt worden sein und sie sich nun bereits wieder auf dem Weg der Besserung befinden.

