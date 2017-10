Wie im Horrorfilm: Frau schwitzt plötzlich Blut - aus diesem Grund

Es klingt wie aus einem Gruselschocker: Einer Frau fließt das Blut plötzlich in Strömen über den Körper. Aus unerfindlichem Grund– und das seit Jahren. Was ist da los?

Über das Gesicht läuft Blut, auch an den Händen tropft es: Was sich wie in eine Szene aus einem schlechten Gruselschocker anhört, ist für eine 21-Jährige grausamer Alltag. Seit drei Jahren soll die Italienerin bereits immer wieder ohne Vorwarnung zu bluten anfangen. Die Ärzte stehen vor einem großen Rätsel: Anfangs schien es, als ob die plötzlichen Blutungen ohne Anlass oder bestimmten Grund auftreten. Schließlich wurden bei der Untersuchung der jungen Frau keine äußeren oder inneren Verletzungen festgestellt.

Doch das Fachmagazin "Canadian Medical Association Journal" (CMAJ) will nun die Ursache herausgefunden haben: Es soll sich bei den mysteriösen Blutungen tatsächlich um eine seltene Krankheit namens "Hämhidrose" handeln, bei der die Patienten im wahrsten Sinne des Wortes Blut schwitzen sollen.

Was ist Hämhidrose?

Bei Hämhidrose (auch bekannt als Blutschweiß oder Blutschwitzen) handelt es sich um eine Ausscheidung von Blut und/oder Blutpigment im Schweiß. Oftmals ist die seltene Erkrankung angeboren und wird mit schwachen Gefäßwänden in Zusammenhang gebracht.

In manchen Fällen wird sogar vermutet, dass auch von Personen als schlimm empfundene Angstsituationen Auslöser für den Blutschweiß sein könnten.

Besonders bei Stress können durch die innere Anspannung bei den Erkrankten kleine Hautäderchen platzen und so das Blut zusammen mit dem Angstschweiß aus den Schweißdrüsen austreten. Daher wohl auch der Ausspruch "Blut und Wasser schwitzen".

Depressionen und Angst: So leidet die 21-Jährige unter dem Blutschweiß

Das Leiden bleibt für die Betroffenen nicht ohne Folgen: Die 21-jährige soll sich so für die Krankheit geschämt haben, dass sie sich vollkommen von der Umwelt isoliert habe, berichtet das Fachmagazin weiter. Zudem soll sie unter Depressionen und einer Angststörung leiden.

Deshalb haben ihr die Ärzte Antidepressiva verschrieben – doch das Bluten hörte nicht auf. Als sie der Patientin zudem ein blutdrucksenkendes Medikament gaben, verbesserten sich die Symptome – ganz verschwunden sind sie dennoch nicht.

jp

Rubriklistenbild: © Twitter/CMAJ