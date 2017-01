Feste dritte Zähne: "So bekam ich mein Lächeln zurück"

Eine neue Methode der implaneo Dental Clinic ermöglicht feste Zähne ohne Knochenaufbau. Stattdessen können Patienten nach nur einem Tag ihre neuen Zähne belasten und wieder unbeschwert lachen, kauen und sprechen.

Wegen einer rätselhafen Krankheit verlor Marion Mielcarek schon im Alter von 32 alle Zähne. Für die junge Frau eine Katastrophe. Mit herkömmlichen Prothesen wurde sie nicht glücklich. Doch eine moderne Technik mit schräg eingepflanzten Implantaten schenkte ihr wunderschöne Zähne und neue Lebensfreude.

Marion Mielcarek weiß bis heute nicht, warum sie ihr bezauberndes Lächeln verlor. Jahrelang hielt die hübsche Vertriebsassistentin aus München ihre Lippen immer fest geschlossen, lächelte nie. Der Grund: Eine rätselhafte Krankheit hatte sämtliche Zähne in ihrem Mund zerstört. Die Hälfte war schon ausgefallen und die restlichen waren so kaputt, dass sie alle gezogen werden mussten.

Tag der Zahnimplantate Wann? 28. Januar 2017, 10 bis 14 Uhr Wo? implaneo Dental Clinic, Richard-Strauss-Straße 69, 81679 München Weitere Infos hier.

Perfekte und festsitzende dritte Zähne lassen die 32-Jährige die Qualen der vergangenen Jahre vergessen. Das Besondere dabei: Sie bekam ihre neuen Zähne in nur fünf Stunden. In dieser Zeit pflanzte ihr der Münchner Zahnarzt Prof. Hannes Wachtel je vier Implantate in Ober- und Unterkiefer und befestigte daran den neuen Zahnersatz. Noch am selben Abend konnte Marion wieder kräftig zubeißen. Ihre falschen Zähne musste sie abends herausnehmen und in ein Glas mit Reinigungstabletten legen. Nicht gerade angenehm für eine junge Frau.